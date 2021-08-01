Политолог заявил, что Зеленский попал в ловушку Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский угодил в ту же ловушку, что и его предшественник Пётр Порошенко. А оказался он там из-за отсутствия результатов по развитию экономики. Такое мнение выразил украинский политолог Виктор Таран. В статье для "Главреда" он отметил, что слухи о скорой отставке премьера Дениса Шмыгаля могут быть обоснованны. Проблема в неудовлетворительных экономических и социальных показателях.

"Фактически Зеленский попал в ту же ловушку, что и Порошенко три года назад. Тогда пятому президенту закидали: "Язык и томос на хлеб не намажешь". То же самое сейчас можно забросить и Зеленскому: "Большое строительство" и инстаграмные видосики на хлеб не намажешь", — пишет Таран.

Он считает, что Зеленскому могут помочь только реальные успехи в экономическом развитии, одними "пафосными" заседаниями Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) новые президентские выборы выиграть будет сложно.