НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Политолог заявил, что Зеленский попал в ловушку Порошенко

По мнению эксперта, главе государства нечего показать народу — мифические достижения "на хлеб не намажешь".

1 августа, 04:04
4833
<p>Фото © Офис президента Украины</p>

Фото © Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский угодил в ту же ловушку, что и его предшественник Пётр Порошенко. А оказался он там из-за отсутствия результатов по развитию экономики. Такое мнение выразил украинский политолог Виктор Таран. В статье для "Главреда" он отметил, что слухи о скорой отставке премьера Дениса Шмыгаля могут быть обоснованны. Проблема в неудовлетворительных экономических и социальных показателях.

"Фактически Зеленский попал в ту же ловушку, что и Порошенко три года назад. Тогда пятому президенту закидали: "Язык и томос на хлеб не намажешь". То же самое сейчас можно забросить и Зеленскому: "Большое строительство" и инстаграмные видосики на хлеб не намажешь", — пишет Таран.

Между Майданом и войной: Почему Зеленский начал зачистку силового лагеря

Между Майданом и войной: Почему Зеленский начал зачистку силового лагеря

Он считает, что Зеленскому могут помочь только реальные успехи в экономическом развитии, одними "пафосными" заседаниями Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) новые президентские выборы выиграть будет сложно.

Как рассказывал Лайф, ранее Зеленский назвал россиян не братским народом, а лишь дальними родственниками.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

"Превращается в Порошенко": Зеленского заметили за покупкой трёх бутылок вина в магазине

сегодня в 01:57

"Кто придумал, тот и враг Украины": Захарова прокомментировала появление медали с изображением Бандеры и Петлюры

сегодня в 19:45

"Променада не будет": Депутат заверил, что Россия не позволит флоту США "пастись" у своих берегов

сегодня в 21:48

Шесть миллионов россиян лишились права выезда из-за долгов

сегодня в 21:38

"Кража" золота: Как судьи лишили победы гимнаста Аблязина

сегодня в 21:40

Новости партнеров

Layer 1