Сахалинка задавила собой двухмесячного малыша во время сна
Выяснилось, что ранее женщина уже была судима за совершение аналогичного преступления. Сейчас с неё взяли подписку о невыезде.
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Двухмесячного малыша в Южно-Сахалинске во время сна задавила его мать, по этому поводу возбуждено уголовное дело, выясняются все подробности. Женщина подозревается в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).
"По версии следствия, подозреваемая, находясь в одном из домов по ул. Долинской, уснула вместе с двухмесячным сыном на диване. Во сне женщина своим телом придавила младенца. Смерть последнего наступила вследствие механической асфиксии от сдавления грудной клетки и живота", — сообщает пресс-служба ведомства.
Женщина ранее была судима за совершение аналогичного преступления. Она выпущена под подписку о невыезде и надлежащем поведении. А по делу проводятся следственные мероприятия.
Ранее Лайф сообщал, что двухмесячный ребёнок попал в больницу со следами побоев и удушения в Новосибирской области. Его мать утверждала, что синяки на лице младенца появились из-за её попыток привести его в чувство.
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