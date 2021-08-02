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Сахалинка задавила собой двухмесячного малыша во время сна

Выяснилось, что ранее женщина уже была судима за совершение аналогичного преступления. Сейчас с неё взяли подписку о невыезде.

2 августа, 03:00
<p>Фото © <a href="https://sakh.sledcom.ru/news/item/1597327/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СК РФ</a> </p>

Фото © СУ СК РФ

Двухмесячного малыша в Южно-Сахалинске во время сна задавила его мать, по этому поводу возбуждено уголовное дело, выясняются все подробности. Женщина подозревается в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

"По версии следствия, подозреваемая, находясь в одном из домов по ул. Долинской, уснула вместе с двухмесячным сыном на диване. Во сне женщина своим телом придавила младенца. Смерть последнего наступила вследствие механической асфиксии от сдавления грудной клетки и живота", — сообщает пресс-служба ведомства.

Женщина ранее была судима за совершение аналогичного преступления. Она выпущена под подписку о невыезде и надлежащем поведении. А по делу проводятся следственные мероприятия.

Тело двухмесячного младенца обнаружили в квартире на юго-востоке Москвы

Тело двухмесячного младенца обнаружили в квартире на юго-востоке Москвы

Ранее Лайф сообщал, что двухмесячный ребёнок попал в больницу со следами побоев и удушения в Новосибирской области. Его мать утверждала, что синяки на лице младенца появились из-за её попыток привести его в чувство.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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