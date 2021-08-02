Сахалинка задавила собой двухмесячного малыша во время сна

Двухмесячного малыша в Южно-Сахалинске во время сна задавила его мать, по этому поводу возбуждено уголовное дело, выясняются все подробности. Женщина подозревается в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

"По версии следствия, подозреваемая, находясь в одном из домов по ул. Долинской, уснула вместе с двухмесячным сыном на диване. Во сне женщина своим телом придавила младенца. Смерть последнего наступила вследствие механической асфиксии от сдавления грудной клетки и живота", — сообщает пресс-служба ведомства.

Женщина ранее была судима за совершение аналогичного преступления. Она выпущена под подписку о невыезде и надлежащем поведении. А по делу проводятся следственные мероприятия.