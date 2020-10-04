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"Неловко на диван положила". Двухмесячный ребёнок попал в больницу со следами побоев и удушения

Его мать утверждает, что синяки на лице младенца появились из-за её попыток привести его в чувство.

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Фото © Pixabay

Следственный комитет РФ по Новосибирской области организовал доследственную проверку после публикаций СМИ о двухмесячном малыше, который попал в больницу с асфиксией и множественными побоями на лице. Об этом сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по региону по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

По данным "Комсомольской правды", сейчас ребёнок находится под присмотром медиков, вместе с ним госпитализировали и мать. Как стало известно изданию, семья маленького мальчика известна односельчанам не с самой лучшей стороны: старшую сестру малыша уже ловили на воровстве, а у его брата проблемы со здоровьем, он находится на домашнем обучении.

Дети какое-то время ходили в синяках, но всегда оправдывали родных, говоря, что упали или ударились сами. Семья состоит на учёте в ПДН, её часто навещают с проверками. При этом работает только один родитель: отец семейства трудится на ферме скотником, а 33-летняя мать ухаживает за младшим ребёнком.

Инцидент с малышом произошёл 1 октября. Мать утверждает, что её сын потерял сознание и она пыталась привести его в чувство, но понадобилась помощь медиков.

Я сына неловко на диван положила, как-то жёстко получилось. Он сознание потерял. Я его пыталась привести в чувство, била по щекам, — рассказала она.

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Следователи также проверят работу органов опеки с этой семьёй.

Она позвонила местному фельдшеру, а позже приехала скорая помощь, и малыша увезли в реанимацию. Мать приехала к ребёнку на следующий день и осталась с ним в палате. По словам женщины, у мальчика низкий уровень гемоглобина и у него бывает остановка дыхания.

Ранее Лайф рассказывал, что мать из ревности задушила трёхлетнего сына и выбросила в лес в пакете с игрушками.

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