НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Алеппо начали восстанавливать разрушенную древнюю цитадель

Она является памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО, несколько лет назад была разрушена на 20% боевиками.

2 августа, 04:01
<p>Фото © ТАСС / Тимур Абдуллаев</p>

Фото © ТАСС / Тимур Абдуллаев

В Сирии начали работу по восстановлению повреждённой в ходе боевых действий цитадели в Алеппо. Об этом сообщила журналистам главный инженер проекта Амина Сабуни.

"Мы восстанавливаем северную и восточную стены цитадели. Они пострадали больше остальных, некоторые башни были разрушены полностью. Мы провели исследование — определили степень разрушений. Первоначально хотели использовать оригинальный камень, то есть вернуть цитадели первозданный вид, но в некоторых местах разрушения очень серьёзные. Приходится использовать современный материал", — рассказала Сабуни.

Восстановление ведётся силами сирийцев. В некоторых вопросах привлекаются российские специалисты. Например, учёные Института истории материальной культуры РАН обследовали разрушенные исторические объекты Сирии с целью создания их 3D-модели.

Сирийская армия третий год удерживает цитадель в Алеппо от боевиков "Ан-Нусры"

Сирийская армия третий год удерживает цитадель в Алеппо от боевиков "Ан-Нусры"

Ещё в 2018 году президент Сирии Башар Асад на встрече с делегацией РФ заявил, что для восстановления Сирии потребуется 400 миллиардов долларов.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1