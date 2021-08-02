В Алеппо начали восстанавливать разрушенную древнюю цитадель
Она является памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО, несколько лет назад была разрушена на 20% боевиками.
Фото © ТАСС / Тимур Абдуллаев
В Сирии начали работу по восстановлению повреждённой в ходе боевых действий цитадели в Алеппо. Об этом сообщила журналистам главный инженер проекта Амина Сабуни.
"Мы восстанавливаем северную и восточную стены цитадели. Они пострадали больше остальных, некоторые башни были разрушены полностью. Мы провели исследование — определили степень разрушений. Первоначально хотели использовать оригинальный камень, то есть вернуть цитадели первозданный вид, но в некоторых местах разрушения очень серьёзные. Приходится использовать современный материал", — рассказала Сабуни.
Восстановление ведётся силами сирийцев. В некоторых вопросах привлекаются российские специалисты. Например, учёные Института истории материальной культуры РАН обследовали разрушенные исторические объекты Сирии с целью создания их 3D-модели.
Ещё в 2018 году президент Сирии Башар Асад на встрече с делегацией РФ заявил, что для восстановления Сирии потребуется 400 миллиардов долларов.
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