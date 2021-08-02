В Алеппо начали восстанавливать разрушенную древнюю цитадель

В Сирии начали работу по восстановлению повреждённой в ходе боевых действий цитадели в Алеппо. Об этом сообщила журналистам главный инженер проекта Амина Сабуни.

"Мы восстанавливаем северную и восточную стены цитадели. Они пострадали больше остальных, некоторые башни были разрушены полностью. Мы провели исследование — определили степень разрушений. Первоначально хотели использовать оригинальный камень, то есть вернуть цитадели первозданный вид, но в некоторых местах разрушения очень серьёзные. Приходится использовать современный материал", — рассказала Сабуни.

Восстановление ведётся силами сирийцев. В некоторых вопросах привлекаются российские специалисты. Например, учёные Института истории материальной культуры РАН обследовали разрушенные исторические объекты Сирии с целью создания их 3D-модели.