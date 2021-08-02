На границе с Афганистаном начались учения России и Узбекистана

На горном полигоне Термез, расположенном в Сурхандарьинской области Узбекистана, начались совместные военные учения с Россией. Будут отработаны задачи по обеспечению территориальной целостности на границе с Афганистаном. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

Отмечается, что замначальника штаба ЦВО генерал-майор Николай Терещенко и замминистра обороны Узбекистана полковник Кадыр Турсунов "выразили уверенность в том, что совместное учение ещё больше укрепит двустороннее российско-узбекское сотрудничество".

В Минобороны РФ ранее рассказывали, что военные двух стран "отработают вопросы планирования и проведения специальных операций по уничтожению условных незаконных вооружённых формирований, а также ведение разведывательно-боевых и засадных действий в условиях высокогорья".