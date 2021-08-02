Подросток и его родители погибли в жутком ДТП в Якутии

На 98-м километре федеральной автодороги "Вилюй" произошло ДТП с участием легковой "тойоты". В машине находились супруги и трое их детей. Как сообщает УГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия), родители погибли на месте, старший ребёнок (17 лет) позже скончался в больнице.

"В результате происшествия сама водитель и пассажир — мужчина 48 лет, который в момент аварии находился на переднем пассажирском сиденье — от полученных травм скончались на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи. В ходе разбирательства выяснилось, что это были супруги", — отметили в ведомстве.

Пострадавшие пассажиры — девочки 8 и 16 лет — госпитализированы, младшая из сестёр в тяжёлом состоянии, у старшей перелом руки. Со слов 16-летней пассажирки, никто из находившихся в салоне автомобиля, кроме неё, не был пристёгнут ремнём безопасности.

ДТП произошло ночью на участке, где поворот и ограничение скорости 40 км/ч. В момент аварии также была задымлённость из-за лесного пожара.