На Урале пьяная женщина-водитель врезалась в дерево, два человека погибли
Ещё трое, в том числе сама виновница аварии и девятилетний ребёнок, пострадали. Их госпитализировали. Теперь автомобилистку ждёт суд, её машину поместили на спецстоянку.
Фото © УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
В Свердловской области нетрезвая автоледи не справилась с управлением и врезалась в дерево. В результате ДТП два пассажира погибли, трое, включая водителя и ребёнка, пострадали. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по региону.
Фото © УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
"Нетрезвая женщина-водитель не задумалась о последствиях пьяного вождения, в результате чего во время движения не справилась с управлением транспортным средством и влетела в дерево", — сказано в релизе.
При этом уточняется, что ребёнок находился на заднем пассажирском сиденье, был пристёгнут штатным ремнём безопасности и благодаря этому не получил серьёзных травм. Пострадавших госпитализировали для оказания медицинской помощи.
Фото © УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
"Проведено освидетельствование водителя на состояние опьянения. Результат — 0,477 мл/л, состояние опьянения установлено. В отношении водителя составлены административные материалы, женщину ждёт суд, а её автомобиль помещён на спецстоянку", — добавили в пресс-службе.
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А недавно в Липецке пьяная автоледи станцевала перед камерой, врезавшись в машину с ребёнком на встречке. По утверждениям виновницы аварии, за рулём была не она, хотя свидетели никого больше в её машине не видели.
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