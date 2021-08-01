На Урале пьяная женщина-водитель врезалась в дерево, два человека погибли

В Свердловской области нетрезвая автоледи не справилась с управлением и врезалась в дерево. В результате ДТП два пассажира погибли, трое, включая водителя и ребёнка, пострадали. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по региону.

Фото © УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

"Нетрезвая женщина-водитель не задумалась о последствиях пьяного вождения, в результате чего во время движения не справилась с управлением транспортным средством и влетела в дерево", — сказано в релизе.

При этом уточняется, что ребёнок находился на заднем пассажирском сиденье, был пристёгнут штатным ремнём безопасности и благодаря этому не получил серьёзных травм. Пострадавших госпитализировали для оказания медицинской помощи.

Фото © УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

"Проведено освидетельствование водителя на состояние опьянения. Результат — 0,477 мл/л, состояние опьянения установлено. В отношении водителя составлены административные материалы, женщину ждёт суд, а её автомобиль помещён на спецстоянку", — добавили в пресс-службе.