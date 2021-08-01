НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

На Урале пьяная женщина-водитель врезалась в дерево, два человека погибли

Ещё трое, в том числе сама виновница аварии и девятилетний ребёнок, пострадали. Их госпитализировали. Теперь автомобилистку ждёт суд, её машину поместили на спецстоянку.

1 августа, 08:07
<p>Фото © УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области</p>

Фото © УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В Свердловской области нетрезвая автоледи не справилась с управлением и врезалась в дерево. В результате ДТП два пассажира погибли, трое, включая водителя и ребёнка, пострадали. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по региону.

Фото © УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Фото © УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

"Нетрезвая женщина-водитель не задумалась о последствиях пьяного вождения, в результате чего во время движения не справилась с управлением транспортным средством и влетела в дерево", — сказано в релизе.

В Крыму бизнесмен на "лексусе" протаранил легковушку с женщиной и ребёнком

В Крыму бизнесмен на "лексусе" протаранил легковушку с женщиной и ребёнком

При этом уточняется, что ребёнок находился на заднем пассажирском сиденье, был пристёгнут штатным ремнём безопасности и благодаря этому не получил серьёзных травм. Пострадавших госпитализировали для оказания медицинской помощи.

Фото © УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Фото © УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

"Проведено освидетельствование водителя на состояние опьянения. Результат — 0,477 мл/л, состояние опьянения установлено. В отношении водителя составлены административные материалы, женщину ждёт суд, а её автомобиль помещён на спецстоянку", — добавили в пресс-службе.

Три человека погибли в лобовом столкновении кроссовера и грузовика на трассе в Нижегородской области

Три человека погибли в лобовом столкновении кроссовера и грузовика на трассе в Нижегородской области

А недавно в Липецке пьяная автоледи станцевала перед камерой, врезавшись в машину с ребёнком на встречке. По утверждениям виновницы аварии, за рулём была не она, хотя свидетели никого больше в её машине не видели.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

"Появись только ещё здесь!": В Екатеринбурге "хозяин двора" забрал велосипед у ребёнка и пригрозил ему расправой

вчера в 20:04

Появилось видео первых минут после ДТП с автобусом с россиянами в Анталье

сегодня в 18:10

В Брянской области из-за урагана без электричества остался 21 населённый пункт

сегодня в 20:43

Десять государств готовятся отозвать признание Косова

сегодня в 21:57

"Променада не будет": Депутат заверил, что Россия не позволит флоту США "пастись" у своих берегов

сегодня в 21:48

Новости партнеров

Layer 1