Асад поручил сформировать новое Правительство Сирии

Кто может войти в новый состав сирийского кабмина, не уточняется. Отметим, что Хусейн Арнус стал премьер-министром в июне 2020 года.

Напомним, в конце мая стало известно, что Башар Асад победил на выборах президента, набрав 95% голосов. Политик занимает этот пост с 2000 года и теперь получил возможность оставаться у руля государства ещё семь лет.