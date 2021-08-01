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Асад поручил сформировать новое Правительство Сирии

Главой кабмина в июне прошлого года стал Хусейн Арнус. В мае 2021-го в стране прошли президентские выборы.

1 августа, 07:50

Башар Асад. Фото © ТАСС / Дружинин Алексей

Президент Сирии Башар Асад уполномочил премьер-министра Хусейна Арнуса сформировать новое правительство. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.

"Указом президента республики за номером 206 Хусейн Арнус наделяется полномочиями сформировать новое правительство", — говорится в релизе.

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Кто может войти в новый состав сирийского кабмина, не уточняется. Отметим, что Хусейн Арнус стал премьер-министром в июне 2020 года.

Напомним, в конце мая стало известно, что Башар Асад победил на выборах президента, набрав 95% голосов. Политик занимает этот пост с 2000 года и теперь получил возможность оставаться у руля государства ещё семь лет.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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