В Крыму объявлена чрезвычайная пожарная опасность
В период с 2 по 4 августа в республике запретили посещение лесов, разведение костров и выжигание сухой растительности. Нарушителям грозит штраф от 2 до 400 тысяч рублей.
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Почти на всей территории Крымского полуострова объявлена чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС РФ по региону.
"2–4 августа в центральных, южных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Также она ожидается в западных районах", — сказано в релизе.
Спасатели указали, что в республике в эти дни запрещено посещение лесов, разведение костров и выжигание сухой растительности. За нарушение данных запретов предусмотрен штраф в размере от двух до 400 тысяч рублей.
А тем временем в Турции россиян в суматохе эвакуируют из отелей из-за масштабных пожаров. По словам одного из "отдыхающих", обстановка накаляется. Люди зачастую не понимают, куда их везут.
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