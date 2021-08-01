В Крыму объявлена чрезвычайная пожарная опасность

Почти на всей территории Крымского полуострова объявлена чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС РФ по региону.

"2–4 августа в центральных, южных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Также она ожидается в западных районах", — сказано в релизе.

Спасатели указали, что в республике в эти дни запрещено посещение лесов, разведение костров и выжигание сухой растительности. За нарушение данных запретов предусмотрен штраф в размере от двух до 400 тысяч рублей.