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В Крыму бизнесмен на "лексусе" протаранил легковушку с женщиной и ребёнком

В результате мощного столкновения пенсионерка-водитель скончалась, а её 11-летний пассажир оказался в реанимации.

31 июля, 23:28
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В Крыму бизнесмен на "лексусе" протаранил легковушку с женщиной и ребёнком. Видео © Mash

В Крыму на евпаторийской трассе в Саках бизнесмен стал участником смертельного ДТП. Его дорогой внедорожник Lexus LX570 на большой скорости въехал в Toyota Camry. По предварительным данным, это случилось, когда водитель "лексуса" совершал обгон по обочине. Легковушка в этот момент поворачивала.

После мощного столкновения находящимся внутри пострадавшей машины 66-летней женщине и 11-летнему ребёнку понадобилась медицинская помощь, их тут же увезли на скорой. Пенсионерке в больнице не смогли помочь — она погибла, ребёнок получил переломы рёбер и оказался в реанимации.

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Ранее Лайф сообщал, что в Москве автомобиль наехал на восьмилетнюю девочку. Малышку госпитализировали с предварительным диагнозом "ушиб и подвывих стопы". В момент ДТП она была с мамой.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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