В Крыму бизнесмен на "лексусе" протаранил легковушку с женщиной и ребёнком. Видео © Mash

В Крыму на евпаторийской трассе в Саках бизнесмен стал участником смертельного ДТП. Его дорогой внедорожник Lexus LX570 на большой скорости въехал в Toyota Camry. По предварительным данным, это случилось, когда водитель "лексуса" совершал обгон по обочине. Легковушка в этот момент поворачивала.

После мощного столкновения находящимся внутри пострадавшей машины 66-летней женщине и 11-летнему ребёнку понадобилась медицинская помощь, их тут же увезли на скорой. Пенсионерке в больнице не смогли помочь — она погибла, ребёнок получил переломы рёбер и оказался в реанимации.