В Краснодаре построили "первую в мире" машину-огнемёт. Видео © instagram / vaga_adrenalin

Автомеханик из Краснодара Ваган Микаелян, более известный как Вага Адреналин, представил своим подписчикам в "Инстаграме" "первую в мире" машину-огнемёт — будто со съёмочной площадки фильма "Безумный Макс". Чудо техники умельцы назвали "Дракон" и пообещали, что машина полыхнёт жаром на проигравшего в грядущем автобою железного коня.

"Друзья, вы видели, какой мощный огонь выдаёт "Дракон". Так что 15 августа первую проигравшую машину будем жечь "Драконом". Так что готовьте свои машины получше, будет горячий автобой", — резюмировал Вага.

За три часа пост набрал более восьми тысяч просмотров. У восхищённых подписчиков вызвал интерес и сам автобой, который анонсировался в публикации. Они нарекли машину и "Горынычем", и "Призрачной шестёркой", комментируя, что драконы "Игры престолов" "отдыхают" рядом с таким зверем.