Безумный Макс обзавидуется: В Краснодаре построили "первую в мире" машину-огнемёт
Её базой стала "шестёрка". Умельцы назвали её угрожающе — "Дракон", пообещав сжечь первый проигравший в автобою автомобиль.
В Краснодаре построили "первую в мире" машину-огнемёт. Видео © instagram / vaga_adrenalin
Автомеханик из Краснодара Ваган Микаелян, более известный как Вага Адреналин, представил своим подписчикам в "Инстаграме" "первую в мире" машину-огнемёт — будто со съёмочной площадки фильма "Безумный Макс". Чудо техники умельцы назвали "Дракон" и пообещали, что машина полыхнёт жаром на проигравшего в грядущем автобою железного коня.
"Друзья, вы видели, какой мощный огонь выдаёт "Дракон". Так что 15 августа первую проигравшую машину будем жечь "Драконом". Так что готовьте свои машины получше, будет горячий автобой", — резюмировал Вага.
За три часа пост набрал более восьми тысяч просмотров. У восхищённых подписчиков вызвал интерес и сам автобой, который анонсировался в публикации. Они нарекли машину и "Горынычем", и "Призрачной шестёркой", комментируя, что драконы "Игры престолов" "отдыхают" рядом с таким зверем.
Ранее Лайф писал, что краснодарские автомеханики собрали "паука" из "приоры". Передвигается механическое чудо-юдо на электромоторчиках.
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