Представлен пророческий российский сериал "Выжившие" о смертельном вирусе

На международном фестивале веб-сериалов Realist Web Fest состоялась премьера российского сериала "Выжившие". Работа режиссёра Андрея Прошкина и креативного продюсера Бориса Хлебникова посвящена смертельному вирусу, который за несколько дней уничтожает большую часть населения провинциального города и распространяется дальше.

"Это наш первый показ. Проект состоит из восьми часовых серий и восьми веб-сериалов. Сериал будет доступен с 12 августа", — сказал на показе директор по контенту мультимедийного сервиса Okko Макар Кожухов.

Сериал "Выжившие" — это история постапокалиптического мира, в котором осталось совсем немного людей, сумевших выжить после падения цивилизации. Все они заражены странным вирусом, который поражает участок мозга, отвечающий за сон. Теперь, чтобы человек проснулся, его нужно будить. Только вмешательство извне вытаскивает его из состояния, которое через несколько часов переходит в смерть. Казалось бы, общая беда должна объединить всех оставшихся в живых, но люди больше не доверяют друг другу. Вооружённые банды рыщут в поисках бензина и еды, стаи одичавших собак представляют неменьшую опасность.

Хлебников рассказывал, что сериал задумывался задолго до пандемии. Затем авторы перенесли в проект психологический опыт, который получили во время коронавирусного карантина.