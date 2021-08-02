НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Раде заявили о зависимости Украины от российской электроэнергии

Отмечается, что запасы угля у тепловых электростанций в Незалежной составляют примерно 800 тысяч тонн, в то время как потребность в объёмах — три миллиона тонн.

2 августа, 05:27
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Украина в ближайшем будущем будет зависеть от поставок электроэнергии из России из-за системного кризиса в сфере энергетики. Такое мнение в эфире телеканала "Наш" высказал член Комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ, председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.

"Мы входим в системный кризис энергетики и, к сожалению, будем зависеть от поставок электроэнергии из России и Белоруссии. Это уже однозначно", — сказал парламентарий.

Россия оказалась второй в европейском рейтинге по дешевизне электроэнергии

Россия оказалась второй в европейском рейтинге по дешевизне электроэнергии

Волынец отметил, что у тепловых электростанций в стране запасы угля составляют примерно 800 тысяч тонн, в то время как потребность в объёмах — три миллиона тонн. По его словам, запасы не пополняются якобы из-за снятия запрета на импорт российской электроэнергии в 2019 году.

"Это как гибридная война. Встали украинские шахты, стали останавливаться блоки тепловых электростанций, получили огромные убытки", — отметил депутат.

Одной из причин кризиса, по словам парламентария, также стали действия украинских спекулянтов, которые в летний период нанесли миллиардные убытки местным производителям электроэнергии.

В Киеве рассказали о требованиях к Западу из-за "Северного потока – 2"

В Киеве рассказали о требованиях к Западу из-за "Северного потока – 2"

Ранее Лайф сообщал, что в мае украинская Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, запретила поставки электроэнергии из Белоруссии и России до 1 октября текущего года. Отмечается, что власти страны вернут деньги тем компаниям, которые выиграли годовые аукционы на текущий год.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

"Кто придумал, тот и враг Украины": Захарова прокомментировала появление медали с изображением Бандеры и Петлюры

сегодня в 19:45

Чубайс выступил против выдачи бизнесу "зелёных сертификатов"

7 июля, 09:02

Десять государств готовятся отозвать признание Косова

сегодня в 21:57

В Госдуме предложили увеличить размер социального налогового вычета

сегодня в 22:15

"Променада не будет": Депутат заверил, что Россия не позволит флоту США "пастись" у своих берегов

сегодня в 21:48

Новости партнеров

Layer 1