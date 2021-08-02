В Раде заявили о зависимости Украины от российской электроэнергии

Украина в ближайшем будущем будет зависеть от поставок электроэнергии из России из-за системного кризиса в сфере энергетики. Такое мнение в эфире телеканала "Наш" высказал член Комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ, председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.

"Мы входим в системный кризис энергетики и, к сожалению, будем зависеть от поставок электроэнергии из России и Белоруссии. Это уже однозначно", — сказал парламентарий.

Волынец отметил, что у тепловых электростанций в стране запасы угля составляют примерно 800 тысяч тонн, в то время как потребность в объёмах — три миллиона тонн. По его словам, запасы не пополняются якобы из-за снятия запрета на импорт российской электроэнергии в 2019 году.

"Это как гибридная война. Встали украинские шахты, стали останавливаться блоки тепловых электростанций, получили огромные убытки", — отметил депутат.

Одной из причин кризиса, по словам парламентария, также стали действия украинских спекулянтов, которые в летний период нанесли миллиардные убытки местным производителям электроэнергии.