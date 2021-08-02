Новую программу расселения аварийного жилья в РФ намерены запустить в 2021 году

Новую программу расселения аварийного жилья, которое было признано таковым после 2017 года, планируется запустить уже в 2021-м. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Фонда содействия реформированию ЖКХ.

"На данный момент разработаны предложения по реализации новой программы расселения аварийного жилья, которые поддержаны президентом и председателем Правительства Российской Федерации, сейчас идёт разработка проектов соответствующих нормативно-правовых актов, запуск программы планируется в 2021 году", — сообщили в пресс-службе.

На программу предполагается выделить 45 миллиардов рублей на период до 2024 года. При этом средства будут распределяться пропорционально объёмам аварийного жилья. Уточняется, что участниками программы на начальном этапе станут те регионы, которые выполнили задачи по расселению аварийного жилого фонда, установленные нацпроектом "Жильё и городская среда" на 2019–2024 годы. На данный момент это Сахалинская область, Карачаево-Черкесия, а также города федерального значения Санкт-Петербург и Севастополь.

Также отмечается, что Адыгея, Дагестан, Кабардино-Балкария, Магаданская и Саратовская области подписали с фондом ЖКХ соглашения, согласно которым регионы обязуются достичь целевых показателей нацпроекта в конце 2021 года. В следующем году завершить текущую программу переселения граждан планируют Астраханская, Воронежская области, Камчатский край и Приморье.

Фонд ЖКХ также внёс предложения, согласно которым в новую программу переселения будут включаться многоквартирные дома, которые были признаны аварийными после 1 января 2017 года, без ограничения по сроку признания аварийными. Кроме того, предлагается использовать механизмы комплексного развития территорий и строить наёмный жилищный фонд.