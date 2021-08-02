В Челябинской области нашли шестилетнего мальчика, который потерялся в лесу в минувшее воскресенье, 1 августа. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Состояние ребёнка удовлетворительное, он может самостоятельно передвигаться. Отмечается, что в поисках также была задействована мама мальчика, именно на её голос малыш вышел из леса к людям. По нашим данным, у ребёнка есть некоторые проблемы с развитием. Мальчика уже осмотрели медики, сейчас с семьёй работают полицейские.

Малыш живёт с родственниками на заимке Плотникова, расположенной в девяти километрах от посёлка Рымникский Брединского района. В воскресенье в обед он пошёл гулять с собакой, забрёл в лес и заблудился.

По данным регионального управления МЧС, на поиски ребёнка было направлено 29 единиц техники и 127 человек. В частности, привлекались волонтёры и местные жители.