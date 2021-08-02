Глава Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв жёстко раскритиковал главного тренера женской национальной команды Алексея Алексеева из-за его действий во время матча с Испанией.

При счёте 16:10 в нашу пользу тренерский штаб заменил всех находившихся на площадке игроков, после чего испанки сумели не только догнать нашу команду, но и выйти вперёд. По словам Шишкарёва, наставник команды "разделил команду на первый сорт и на второй".

"Мы повторяем ошибки чемпионата мира. Мы хотим загнать один состав, чтобы в концовке турнира у него не осталось сил, а у второго пропала уверенность", — отметил Шишкарёв.

По мнению главы федерации, сегодня командой и тренерским штабом были допущены если не фатальные, то близкие к тому ошибки. При этом Шишкарёв не понимает, как замена сразу шести человек могла произойти случайно, о чём ему говорят коллеги по цеху.

"Что мешало производить плановую ротацию? Все бы почувствовали уверенность. А теперь у нас два состава, вот что получилось. Разговор с тренером будет серьёзный. Я считаю, что так работать, так дискредитировать команду нельзя. Нельзя так издеваться над девчонками! Они — молодцы. Тренер сегодня загубил игру. Получит по мозгам!" — добавил Шишкарёв.