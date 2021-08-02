Женская сборная России по волейболу проиграла Турции на Олимпиаде в Токио
Вероятнее всего, в 1/4 финала турнира наши девушки встретятся с командой Бразилии, которая близка к первому месту в соседней группе.
Фото © Ahmet Izgi / Anadolu Agency via Getty Images
Женская сборная России по волейболу в заключительном матче группового этапа проиграла команде Турции — 2:3 (25:21, 23:25, 23:25, 25:15, 10:15).
Самым результативным игроком матча стала турчанка Мерьем Боз, в активе которой 20 очков. В составе нашей команды больше всего баллов набрала Ирина Воронкова — 19. Таким образом, наши девушки заняли четвёртое место в своей группе.
В 1/4 финала наша команда, вероятнее всего, сыграет против Бразилии, которая близка к тому, чтобы занять первое место в соседней группе.
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