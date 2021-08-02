Велогонщицы Войнова и Шмелёва поборются за бронзу Олимпиады в командном спринте

Их соперницами будут Лаурин вар Рессен и Шанне Браспеннинкс из Нидерландов.

Российские велогонщицы Дарья Шмелёва и Анастасия Войнова примут участие в бронзовом заезде в командном спринте на треке на Олимпиаде в Токио.

В квалификации они показали третье время — 32,249 секунды. Их соперницами в борьбе за бронзовые медали стали голландки Лаурин вар Рессен и Шанне Браспеннинкс (32,308).

В финал соревнований вышли сборные Китая и Германии. Представительницы Поднебесной Бао Шанью и Чжун Тяньши в предварительном заезде обновили мировой рекорд, преодолев дистанцию за 31,804 секунды. Вторыми стали немки Леа Фридрих и Эмма Хинце (31,905).