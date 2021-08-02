Велогонщицы Войнова и Шмелёва поборются за бронзу Олимпиады в командном спринте
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Их соперницами будут Лаурин вар Рессен и Шанне Браспеннинкс из Нидерландов.
Российские велогонщицы Дарья Шмелёва и Анастасия Войнова примут участие в бронзовом заезде в командном спринте на треке на Олимпиаде в Токио.
В квалификации они показали третье время — 32,249 секунды. Их соперницами в борьбе за бронзовые медали стали голландки Лаурин вар Рессен и Шанне Браспеннинкс (32,308).
В финал соревнований вышли сборные Китая и Германии. Представительницы Поднебесной Бао Шанью и Чжун Тяньши в предварительном заезде обновили мировой рекорд, преодолев дистанцию за 31,804 секунды. Вторыми стали немки Леа Фридрих и Эмма Хинце (31,905).
Шмелёва и Войнова являются серебряными призёрами Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро и четырёхкратными чемпионками мира.