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Велогонщицы Войнова и Шмелёва поборются за бронзу Олимпиады в командном спринте

Их соперницами будут Лаурин вар Рессен и Шанне Браспеннинкс из Нидерландов.

2 августа, 08:34
<p>Фото © Олимпийский комитет России</p>

Фото © Олимпийский комитет России

Российские велогонщицы Дарья Шмелёва и Анастасия Войнова примут участие в бронзовом заезде в командном спринте на треке на Олимпиаде в Токио.

В квалификации они показали третье время — 32,249 секунды. Их соперницами в борьбе за бронзовые медали стали голландки Лаурин вар Рессен и Шанне Браспеннинкс (32,308).

В финал соревнований вышли сборные Китая и Германии. Представительницы Поднебесной Бао Шанью и Чжун Тяньши в предварительном заезде обновили мировой рекорд, преодолев дистанцию за 31,804 секунды. Вторыми стали немки Леа Фридрих и Эмма Хинце (31,905).

Гид по Олимпиаде в Токио: Где и когда смотреть, за кого из наших болеть

Гид по Олимпиаде в Токио: Где и когда смотреть, за кого из наших болеть

Шмелёва и Войнова являются серебряными призёрами Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро и четырёхкратными чемпионками мира.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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