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Регион
Опубликовано 2 августа 2021, 08:34

Велогонщицы Войнова и Шмелёва поборются за бронзу Олимпиады в командном спринте

Фото © Олимпийский комитет России

Фото © Олимпийский комитет России

Их соперницами будут Лаурин вар Рессен и Шанне Браспеннинкс из Нидерландов.

Российские велогонщицы Дарья Шмелёва и Анастасия Войнова примут участие в бронзовом заезде в командном спринте на треке на Олимпиаде в Токио.

В квалификации они показали третье время — 32,249 секунды. Их соперницами в борьбе за бронзовые медали стали голландки Лаурин вар Рессен и Шанне Браспеннинкс (32,308).

В финал соревнований вышли сборные Китая и Германии. Представительницы Поднебесной Бао Шанью и Чжун Тяньши в предварительном заезде обновили мировой рекорд, преодолев дистанцию за 31,804 секунды. Вторыми стали немки Леа Фридрих и Эмма Хинце (31,905).

Где и когда смотреть, за кого из наших болеть
Где и когда смотреть, за кого из наших болеть

Шмелёва и Войнова являются серебряными призёрами Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро и четырёхкратными чемпионками мира.

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Роман Фейгин
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