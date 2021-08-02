НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Ещё одна медаль: Россиянки Войнова и Шмелёва взяли бронзу в велогонках на Олимпиаде в Токио

Для нашей команды это первая медаль на велотреке, а всего в активе представителей России 46 наград.

2 августа, 09:14
<p>Фото © Justin Setterfield / Getty Images</p>

Фото © Justin Setterfield / Getty Images

Российские велогонщицы Анастасия Войнова и Дарья Шмелёва завоевали бронзовую медаль в командном спринте на Олимпийских играх в Токио.

В заезде за третье место наши девушки были сильнее спортсменок из Нидерландов — Лорин ван Риссен и Шанне Браспеннинкс.

Велогонщицы Войнова и Шмелёва поборются за бронзу Олимпиады в командном спринте

Велогонщицы Войнова и Шмелёва поборются за бронзу Олимпиады в командном спринте

Добавим, что для нашей команды это 46-я медаль на Олимпийских играх в Токио и 14-я бронза. Ранее награду завоевал наш стрелок Сергей Каменский, который стал вторым в стрельбе из винтовки с 25 метров.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1