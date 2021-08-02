Российские велогонщицы Анастасия Войнова и Дарья Шмелёва завоевали бронзовую медаль в командном спринте на Олимпийских играх в Токио.

В заезде за третье место наши девушки были сильнее спортсменок из Нидерландов — Лорин ван Риссен и Шанне Браспеннинкс.

Добавим, что для нашей команды это 46-я медаль на Олимпийских играх в Токио и 14-я бронза. Ранее награду завоевал наш стрелок Сергей Каменский, который стал вторым в стрельбе из винтовки с 25 метров.