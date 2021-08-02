Ещё одна медаль: Россиянки Войнова и Шмелёва взяли бронзу в велогонках на Олимпиаде в Токио
Для нашей команды это первая медаль на велотреке, а всего в активе представителей России 46 наград.
Фото © Justin Setterfield / Getty Images
Российские велогонщицы Анастасия Войнова и Дарья Шмелёва завоевали бронзовую медаль в командном спринте на Олимпийских играх в Токио.
В заезде за третье место наши девушки были сильнее спортсменок из Нидерландов — Лорин ван Риссен и Шанне Браспеннинкс.
Добавим, что для нашей команды это 46-я медаль на Олимпийских играх в Токио и 14-я бронза. Ранее награду завоевал наш стрелок Сергей Каменский, который стал вторым в стрельбе из винтовки с 25 метров.
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