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Муж легкоатлетки Тимановской после её демарша на Олимпиаде покинул Белоруссию

Ранее стало известно, что спортсменка подала документы на предоставление политического убежища в Польше. Сейчас она по-прежнему находится в Токио.

2 августа, 09:25
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<p>Кристина Тимановская с мужем. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CRmOXVMHd-D/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kristi_timanovskaya</a></p>

Кристина Тимановская с мужем. Фото © Instagram / kristi_timanovskaya

Арсений Зданевич, супруг легкоатлетки Кристины Тимановской, покинул Белоруссию после инцидента с участием его жены на Олимпиаде в Токио. По словам мужчины, он уехал в Киев.

"Всё верно, я действительно покинул Белоруссию. Куда? В Киев, но подробной информации не предоставлю", — приводит его слова "Спорт-Экспресс".

Ранее Лайф сообщал, что Тимановская попросила политического убежища в Польше. Сейчас спортсменка находится в Токио, где общается с Международным олимпийским комитетом и прессой.

Напомним, Национальный олимпийский комитет Белоруссии заявил, что тренерский штаб национальной команды республики по лёгкой атлетике на Олимпиаде в Токио принял решение отправить домой легкоатлетку Кристину Тимановскую. Спортсменка перед этим возмутилась, что её вынуждают бежать эстафету 4 x 400 метров, в то время как она должна была принять участие лишь в забеге на 200 метров. Тимановская отказалась возвращаться в Белоруссию, заявила о возможности запроса политического убежища за рубежом. Свои визы ей предложили Чехия и Германия. Ночь легкоатлетка провела в отеле аэропорта.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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