Муж легкоатлетки Тимановской после её демарша на Олимпиаде покинул Белоруссию

Арсений Зданевич, супруг легкоатлетки Кристины Тимановской, покинул Белоруссию после инцидента с участием его жены на Олимпиаде в Токио . По словам мужчины, он уехал в Киев.

"Всё верно, я действительно покинул Белоруссию. Куда? В Киев, но подробной информации не предоставлю", — приводит его слова "Спорт-Экспресс".

Напомним, Национальный олимпийский комитет Белоруссии заявил, что тренерский штаб национальной команды республики по лёгкой атлетике на Олимпиаде в Токио принял решение отправить домой легкоатлетку Кристину Тимановскую. Спортсменка перед этим возмутилась, что её вынуждают бежать эстафету 4 x 400 метров, в то время как она должна была принять участие лишь в забеге на 200 метров. Тимановская отказалась возвращаться в Белоруссию, заявила о возможности запроса политического убежища за рубежом. Свои визы ей предложили Чехия и Германия. Ночь легкоатлетка провела в отеле аэропорта.