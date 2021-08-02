Муж легкоатлетки Тимановской после её демарша на Олимпиаде покинул Белоруссию
Ранее стало известно, что спортсменка подала документы на предоставление политического убежища в Польше. Сейчас она по-прежнему находится в Токио.
Кристина Тимановская с мужем. Фото © Instagram / kristi_timanovskaya
Арсений Зданевич, супруг легкоатлетки Кристины Тимановской, покинул Белоруссию после инцидента с участием его жены на Олимпиаде в Токио. По словам мужчины, он уехал в Киев.
"Всё верно, я действительно покинул Белоруссию. Куда? В Киев, но подробной информации не предоставлю", — приводит его слова "Спорт-Экспресс".
Ранее Лайф сообщал, что Тимановская попросила политического убежища в Польше. Сейчас спортсменка находится в Токио, где общается с Международным олимпийским комитетом и прессой.
Напомним, Национальный олимпийский комитет Белоруссии заявил, что тренерский штаб национальной команды республики по лёгкой атлетике на Олимпиаде в Токио принял решение отправить домой легкоатлетку Кристину Тимановскую. Спортсменка перед этим возмутилась, что её вынуждают бежать эстафету 4 x 400 метров, в то время как она должна была принять участие лишь в забеге на 200 метров. Тимановская отказалась возвращаться в Белоруссию, заявила о возможности запроса политического убежища за рубежом. Свои визы ей предложили Чехия и Германия. Ночь легкоатлетка провела в отеле аэропорта.
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