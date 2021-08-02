НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Суд Киева одобрил заочное расследование в отношении Януковича по делу о массовых убийствах на Майдане

Проверку проведут по факту организации экс-президентом Украины "ряда тяжких насильственных преступлений, в том числе умышленных", против митингующих на акциях протеста в феврале 2014 года.

2 августа, 09:22
<p>Виктор Янукович. Фото © ТАСС / Ведомости / Янукович</p>

Виктор Янукович. Фото © ТАСС / Ведомости / Янукович

Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры о проведении заочного расследования в отношении бывшего президента Незалежной Виктора Януковича по делу о стрельбе и массовых убийствах во время акций протеста на Майдане в 2014 году. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

"Удовлетворено ходатайство следователя Государственного бюро расследований о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования в отношении Виктора Януковича по фактам организации ряда тяжких насильственных преступлений, в том числе умышленных убийств митингующих в феврале 2014 года на площади Независимости и прилегающих улицах в Киеве", — сказано в сообщении.

Генпрокуратура Украины захотела экстрадиции Януковича

Генпрокуратура Украины захотела экстрадиции Януковича

21 ноября 2013 года на Украине начался Евромайдан. Люди вышли в центр Киева с протестом против внезапной отмены прежней властью подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Вскоре митинг перерос в столкновения, а затем в госпереворот. Экс-президент Виктор Янукович недавно заявил, что "спустя семь лет Майдан разделяет страну".

Европейский суд аннулировал решение о заморозке счетов Януковича и его сына

Европейский суд аннулировал решение о заморозке счетов Януковича и его сына

Напомним, что в январе 2019-го суд на Украине заочно приговорил экс-президента Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы за госизмену и пособничество в ведении войны. Вердикт является заочным, поскольку экс-глава государства покинул страну в 2014 году и проживает в России. 23 сентября Киевский апелляционный суд начал рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Януковичу. Обвиняемому при этом не разрешили присутствовать на заседании по видеосвязи. В мае 2020-го Януковича снова заочно арестовали, но уже по делу о массовых убийствах на Майдане.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

"Кто придумал, тот и враг Украины": Захарова прокомментировала появление медали с изображением Бандеры и Петлюры

сегодня в 19:45

Европейский суд аннулировал решение о заморозке счетов Януковича и его сына

9 июня, 10:58

Десять государств готовятся отозвать признание Косова

сегодня в 21:57

В Госдуме предложили увеличить размер социального налогового вычета

сегодня в 22:15

"Променада не будет": Депутат заверил, что Россия не позволит флоту США "пастись" у своих берегов

сегодня в 21:48

Новости партнеров

Layer 1