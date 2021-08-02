Суд Киева одобрил заочное расследование в отношении Януковича по делу о массовых убийствах на Майдане

Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры о проведении заочного расследования в отношении бывшего президента Незалежной Виктора Януковича по делу о стрельбе и массовых убийствах во время акций протеста на Майдане в 2014 году. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

"Удовлетворено ходатайство следователя Государственного бюро расследований о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования в отношении Виктора Януковича по фактам организации ряда тяжких насильственных преступлений, в том числе умышленных убийств митингующих в феврале 2014 года на площади Независимости и прилегающих улицах в Киеве", — сказано в сообщении.

21 ноября 2013 года на Украине начался Евромайдан. Люди вышли в центр Киева с протестом против внезапной отмены прежней властью подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Вскоре митинг перерос в столкновения, а затем в госпереворот. Экс-президент Виктор Янукович недавно заявил, что "спустя семь лет Майдан разделяет страну".