Роспотребнадзор призвал десантников отказаться от купания в фонтанах

Купания в фонтанах в день Воздушно-десантных войск 2 августа — традиционная забава десантников. Однако такое времяпрепровождение чревато проблемами со здоровьем, предупреждают в Роспотребнадзоре.

"Купание может обернуться острой кишечной инфекцией, респираторной инфекцией, конъюктивитами. Самые неприятные "гости" воды в фонтане — энтеровирусные, ротавирусные инфекции, вирусный гепатит А", — говорится в сообщении ведомства, опубликованном на официальной странице в "Инстаграме".

Вода в фонтанах не обеззараживается, а жаркая погода только способствует размножению в ней микроорганизмов, отметили в Роспотребнадзоре. Кроме того, эксперты напомнили о том, что к фонтанам могут быть подведены различные коммуникации и подсветка. В случае неосторожных действий это чревато травмами или ударом тока.