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Роспотребнадзор призвал десантников отказаться от купания в фонтанах

Вода в них не обеззараживается, а жаркая погода только способствует размножению микроорганизмов, отметили в ведомстве.

2 августа, 09:12

Фото © ТАСС / АР / Alexander Zemlianichenko

Купания в фонтанах в день Воздушно-десантных войск 2 августа — традиционная забава десантников. Однако такое времяпрепровождение чревато проблемами со здоровьем, предупреждают в Роспотребнадзоре.

"Купание может обернуться острой кишечной инфекцией, респираторной инфекцией, конъюктивитами. Самые неприятные "гости" воды в фонтане — энтеровирусные, ротавирусные инфекции, вирусный гепатит А", — говорится в сообщении ведомства, опубликованном на официальной странице в "Инстаграме".

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Вода в фонтанах не обеззараживается, а жаркая погода только способствует размножению в ней микроорганизмов, отметили в Роспотребнадзоре. Кроме того, эксперты напомнили о том, что к фонтанам могут быть подведены различные коммуникации и подсветка. В случае неосторожных действий это чревато травмами или ударом тока.

А ранее синоптик рассказал, когда в Москве закончится купальный сезон. Первая половина августа в столичном регионе будет довольно жаркой, отметил специалист. Однако, по его словам, уже к середине месяца "начнётся поворот к осени".

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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