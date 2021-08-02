На поддержку бизнеса и НКО в России выделят дополнительные восемь миллиардов рублей

Правительство России дополнительно выделит восемь миллиардов рублей на поддержку малого и среднего бизнеса, а также социально ориентированных некоммерческих организаций в условиях пандемии CoViD-19. Об этом стало известно в ходе совещания премьера Михаила Мишустина с вице-премьерами.

"Правительство продолжает поддерживать малый и средний бизнес. Многие такие предприниматели по-прежнему находятся в сложном положении", — сказал глава кабмина, отметив, что помогать бизнесменам необходимо, поскольку в регионах сохраняются или вводятся новые ограничения для более эффективной борьбы с коронавирусом.

Кроме того, часть этих средств пойдёт на субсидии социально ориентированным НКО. Заявку на получение гранта можно направить в Федеральную налоговую службу через личный кабинет налогоплательщика.