Актёр Долинский рассказал о состоянии госпитализированного с ковидом Стеклова
Вместе с 73-летним артистом заболела и его супруга Ирина. Сейчас она находится дома с маленькой дочерью.
Владимир Долинский. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов
Состояние 73-летнего народного артиста РФ Владимира Стеклова, который на днях был госпитализирован с подозрением на коронавирус, улучшилось. Об этом РИА "Новости" сообщил его коллега, актёр Владимир Долинский.
"В больнице он, сейчас ему уже получше. И жена, и он болеют", — сказал Долинский.
Актёр также добавил, что спектакль с участием Стеклова, который должен был состояться 10 августа в Санкт-Петербурге, отменили.
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Как ранее писал Лайф, российский актёр Владимир Стеклов попал в больницу с подозрением на ковид. Вместе с 73-летним артистом заболела и его супруга Ирина, она находится дома с маленькой дочерью. 2 августа в сториз в "Инстаграме" Ирина сообщила, что Стеклов говорит о том, что "обдумывает побег домой". "Или лучше, или совсем устал уже там", отметила жена артиста. Сама девушка пока слаба, она не исключает, что ей придётся обратиться за помощью в госпиталь.
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