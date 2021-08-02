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Актёр Долинский рассказал о состоянии госпитализированного с ковидом Стеклова

Вместе с 73-летним артистом заболела и его супруга Ирина. Сейчас она находится дома с маленькой дочерью.

2 августа, 08:45
<p>Владимир Долинский. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов</p>

Владимир Долинский. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

Состояние 73-летнего народного артиста РФ Владимира Стеклова, который на днях был госпитализирован с подозрением на коронавирус, улучшилось. Об этом РИА "Новости" сообщил его коллега, актёр Владимир Долинский.

"В больнице он, сейчас ему уже получше. И жена, и он болеют", — сказал Долинский.

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Актёр также добавил, что спектакль с участием Стеклова, который должен был состояться 10 августа в Санкт-Петербурге, отменили.

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Как ранее писал Лайф, российский актёр Владимир Стеклов попал в больницу с подозрением на ковид. Вместе с 73-летним артистом заболела и его супруга Ирина, она находится дома с маленькой дочерью. 2 августа в сториз в "Инстаграме" Ирина сообщила, что Стеклов говорит о том, что "обдумывает побег домой". "Или лучше, или совсем устал уже там", отметила жена артиста. Сама девушка пока слаба, она не исключает, что ей придётся обратиться за помощью в госпиталь.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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