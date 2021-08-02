Актёр Долинский рассказал о состоянии госпитализированного с ковидом Стеклова

Как ранее писал Лайф, российский актёр Владимир Стеклов попал в больницу с подозрением на ковид. Вместе с 73-летним артистом заболела и его супруга Ирина, она находится дома с маленькой дочерью. 2 августа в сториз в "Инстаграме" Ирина сообщила, что Стеклов говорит о том, что "обдумывает побег домой". "Или лучше, или совсем устал уже там", отметила жена артиста. Сама девушка пока слаба, она не исключает, что ей придётся обратиться за помощью в госпиталь.