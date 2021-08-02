Пашинян назначен премьер-министром Армении
Президент страны Армен Саркисян подписал соответствующий указ в первый день заседания нового парламента.
Фото © ТАСС / Александр Рюмин
Президент Армении Армен Саркисян назначил Никола Пашиняна премьер-министром страны, ранее он исполнял обязанности главы правительства.
Теперь в 15-дневный срок после назначения должен быть сформирован кабмин. После этого премьер должен в течение 20 дней представить законодателям программу своего правительства.
Напомним, в июне в Армении состоялись внеочередные парламентские выборы, победу в которых одержала партия "Гражданский договор" Никола Пашиняна — она набрала 53,91% голосов избирателей. Блок экс-президента республики Роберта Кочаряна "Армения" набрал 21,9%. На третьем месте — блок "Честь имею" бывшего главы СНБ Артура Ванецяна и третьего президента Сержа Саргсяна с показателем 5,22%.
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