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Пашинян назначен премьер-министром Армении

Президент страны Армен Саркисян подписал соответствующий указ в первый день заседания нового парламента.

2 августа, 08:31
<p>Фото © ТАСС / Александр Рюмин</p>

Фото © ТАСС / Александр Рюмин

Президент Армении Армен Саркисян назначил Никола Пашиняна премьер-министром страны, ранее он исполнял обязанности главы правительства.

Теперь в 15-дневный срок после назначения должен быть сформирован кабмин. После этого премьер должен в течение 20 дней представить законодателям программу своего правительства.

Проиграв войну, можно выиграть выборы: Почему Пашинян удержался у власти?

Проиграв войну, можно выиграть выборы: Почему Пашинян удержался у власти?

Напомним, в июне в Армении состоялись внеочередные парламентские выборы, победу в которых одержала партия "Гражданский договор" Никола Пашиняна — она набрала 53,91% голосов избирателей. Блок экс-президента республики Роберта Кочаряна "Армения" набрал 21,9%. На третьем месте — блок "Честь имею" бывшего главы СНБ Артура Ванецяна и третьего президента Сержа Саргсяна с показателем 5,22%.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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