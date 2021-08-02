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В Петербурге девятилетний мальчик нашёл тела родителей, умерших при загадочных обстоятельствах

Увидев маму и папу мёртвыми, ребёнок позвонил дедушке, но тот сначала ему не поверил. Когда пожилой мужчина понял, что внук не шутит, сразу же вызвал скорую помощь и полицию.

2 августа, 08:28
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Жуткий случай произошёл в одной из квартир Санкт-Петербурга. Там девятилетний мальчик пошёл будить своих маму и отчима, но не смог — взрослые были мертвы. Об инциденте сообщают "Невские новости".

Как пишет издание, после этого ребёнок позвонил дедушке, но тот сначала ему не поверил. Однако когда пожилой мужчина понял, что внук не шутит, то сразу же вызвал скорую помощь и полицию.

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Из-за чего именно скончались родители школьника, теперь предстоит выяснить следователям. К слову, сам мальчик рассказал правоохранителям, что накануне трагедии мама и отчим распивали алкогольные напитки. При этом местные СМИ сообщают, что взрослые могли умереть от передозировки наркотиками. Известно, что сейчас ребёнок находится у родного отца.

Ранее Лайф рассказывал, как парень записал страшное сообщение другу перед тем, как его жену нашли мёртвой в морозильной камере. В роковой вечер соседи слышали, что супруги разговаривали на повышенных тонах, также из дома доносились крики детей.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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