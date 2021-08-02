В Петербурге девятилетний мальчик нашёл тела родителей, умерших при загадочных обстоятельствах

Жуткий случай произошёл в одной из квартир Санкт-Петербурга. Там девятилетний мальчик пошёл будить своих маму и отчима, но не смог — взрослые были мертвы. Об инциденте сообщают "Невские новости".

Как пишет издание, после этого ребёнок позвонил дедушке, но тот сначала ему не поверил. Однако когда пожилой мужчина понял, что внук не шутит, то сразу же вызвал скорую помощь и полицию.

Из-за чего именно скончались родители школьника, теперь предстоит выяснить следователям. К слову, сам мальчик рассказал правоохранителям, что накануне трагедии мама и отчим распивали алкогольные напитки. При этом местные СМИ сообщают, что взрослые могли умереть от передозировки наркотиками. Известно, что сейчас ребёнок находится у родного отца.