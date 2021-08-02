В Следкоме опровергли существование "феномена Чикатило"

Как такового "феномена Чикатило", когда якобы не совпадают образцы биоматериалов, не существует. Об этом заявил руководитель Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СКР Зигмунд Ложис в беседе с РИА "Новости".

"Феномена Чикатило" как такового не существует. Современные возможности молекулярно-генетической экспертизы позволяют устанавливать из биологических следов индивидуальный ДНК-профиль, который является идентичным во всех типах тканей и выделений человека и не меняется в течение жизни", — отметил он.

Ложис подчеркнул, что экспертиза позволяет с вероятностью почти 100% установить принадлежность биологических следов какому-либо лицу.

Андрей Чикатило — один из самых известных советских серийных убийц, на его счету более 50 жертв, среди которых множество детей и женщин. Маньяк орудовал с конца 1970-х годов в Ростовской области, его арестовали 20 ноября 1990 года. На суде он притворялся сумасшедшим, однако был признан вменяемым и приговорён к смертной казни. 14 февраля 1994 года его расстреляли. Понятие "феномен Чикатило" появилось после того, как образцы биоматериалов маньяка при проведении экспертизы якобы не совпали с найденными на месте преступления.