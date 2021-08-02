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В России выявили 23 508 новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки полностью выздоровело 14 893 пациента, а общее число излечившихся достигло 5 640 783.

2 августа, 08:07
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В России за прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 23 508 человек, при этом у 9,3% из них не было клинических проявлений болезни. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением CoViD-19.

Наибольшее число новых пациентов зарегистрировали в Москве (+3330), Санкт-Петербурге (+1914), Подмосковье (+1596), Нижегородской (+541) и Свердловской (+527) областях.

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Отмечается, что за прошедшие сутки полностью излечилось от болезни 14 893 человека, а общее число выздоровевших достигло 5 640 783. За всё время в России зарегистрировали 6 312 185 случаев коронавируса, зафиксировали 160 137 летальных исходов, из которых 785 — за последние 24 часа.

Ранее учёные назвали две причины появления новых штаммов CoViD-19. Они рекомендуют государствам усиливать вакцинацию населения и контролировать соблюдение мер безопасности в пандемию.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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