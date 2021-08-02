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Дмитрий Тарасов рассекретил имя будущего сына

Супруга спортсмена Анастасия Костенко находится на 25-й неделе беременности. "Каких-то 12 недель, и уже можно рожать", написала девушка в последнем посте.

2 августа, 08:11
<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Российский футболист клуба "Велес" Дмитрий Тарасов рассказал подписчикам в "Инстаграме", как, возможно, назовёт своего четвёртого ребёнка — долгожданного сына.

"Анастасия Костенко хочет — Артур", — ответил многодетный отец на вопрос одного из подписчиков, как семья собирается назвать мальчика.

Скриншот сториз © Instagram / tarasov23

Скриншот сториз © Instagram / tarasov23

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Жена полузащитника, модель Анастасия Костенко, находится на 25-й неделе беременности. Девушка регулярно отмечает в календаре, сколько осталось до рождения малыша.

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Для Тарасова это будет уже четвёртый ребёнок. У него есть 12-летняя дочь Ангелина от первого брака с бизнесвумен Оксаной Пономаренко. В июле 2018 года третья супруга Анастасия Костенко родила спортсмену дочку Милану, а в феврале 2020-го — Еву.

Дмитрий Алексеевич Тарасов – известный футболист, мастер спорта. Играл в футбольных клубах "Локомотив", "Спартак", "Томь", "Москва" и за сборную России. С самого детства упорно шёл к своей цели, даже когда родители не верили в его силы и пытались навязать другие профессии. Спортсмен доказал, что способен самостоятельно добиться успеха, когда занимается любимым делом. Кроме карьеры ему также повезло и на личном фронте. Подробнее о биографии Тарасова читайте на сайте uznayvse.ru.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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