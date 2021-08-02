Дмитрий Тарасов рассекретил имя будущего сына
Супруга спортсмена Анастасия Костенко находится на 25-й неделе беременности. "Каких-то 12 недель, и уже можно рожать", написала девушка в последнем посте.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Российский футболист клуба "Велес" Дмитрий Тарасов рассказал подписчикам в "Инстаграме", как, возможно, назовёт своего четвёртого ребёнка — долгожданного сына.
"Анастасия Костенко хочет — Артур", — ответил многодетный отец на вопрос одного из подписчиков, как семья собирается назвать мальчика.
Скриншот сториз © Instagram / tarasov23
Жена полузащитника, модель Анастасия Костенко, находится на 25-й неделе беременности. Девушка регулярно отмечает в календаре, сколько осталось до рождения малыша.
Для Тарасова это будет уже четвёртый ребёнок. У него есть 12-летняя дочь Ангелина от первого брака с бизнесвумен Оксаной Пономаренко. В июле 2018 года третья супруга Анастасия Костенко родила спортсмену дочку Милану, а в феврале 2020-го — Еву.
Дмитрий Алексеевич Тарасов – известный футболист, мастер спорта. Играл в футбольных клубах "Локомотив", "Спартак", "Томь", "Москва" и за сборную России. С самого детства упорно шёл к своей цели, даже когда родители не верили в его силы и пытались навязать другие профессии. Спортсмен доказал, что способен самостоятельно добиться успеха, когда занимается любимым делом. Кроме карьеры ему также повезло и на личном фронте. Подробнее о биографии Тарасова читайте на сайте uznayvse.ru.
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