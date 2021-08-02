Дмитрий Тарасов рассекретил имя будущего сына

Российский футболист клуба "Велес" Дмитрий Тарасов рассказал подписчикам в "Инстаграме", как, возможно, назовёт своего четвёртого ребёнка — долгожданного сына.

"Анастасия Костенко хочет — Артур", — ответил многодетный отец на вопрос одного из подписчиков, как семья собирается назвать мальчика.

Скриншот сториз © Instagram / tarasov23

Жена полузащитника, модель Анастасия Костенко, находится на 25-й неделе беременности. Девушка регулярно отмечает в календаре, сколько осталось до рождения малыша.

Для Тарасова это будет уже четвёртый ребёнок. У него есть 12-летняя дочь Ангелина от первого брака с бизнесвумен Оксаной Пономаренко. В июле 2018 года третья супруга Анастасия Костенко родила спортсмену дочку Милану, а в феврале 2020-го — Еву.