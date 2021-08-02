НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Мантуров рассказал, когда появится серийный образец Aurus на водороде

Aurus — первый российский бренд премиальных автомобилей, созданный с нуля специалистами Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института НАМИ.

2 августа, 07:59

Фото © ТАСС / Максим Зарецкий

Серийный образец электромобиля Aurus, оснащённого водородными элементами, будет создан в 2024 году. Об этом рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Дальнейшее движение — это и использование более мощных батарей электрических двигателей, и комбинированных, в том числе с использованием водородных элементов. К 2024 году мы планируем сделать уже серийный образец, который будет поставляться на рынок", — сказал он в интервью РБК-ТВ.

Путин протестировал движение по ЦКАД за рулём Aurus

Путин протестировал движение по ЦКАД за рулём Aurus

Напомним, что Aurus — первый российский бренд премиальных автомобилей, созданный с нуля специалистами Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института НАМИ. Спецверсии машин этой марки используются в гараже особого назначения ФСО для поездок премьер-министра и президента России. Лайф даже показывал, как выглядит "президентский" Aurus изнутри.

Ранее НАМИ разработал прототип Aurus на водороде. В мае машину представили министру промышленности и торговли Денису Мантурову на заводе Ford Sollers в Елабуге. Там же запустили серийное производство Aurus Senat.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1