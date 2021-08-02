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США осенью могут столкнуться с дефолтом

Чтобы избежать этого, Конгресс США должен либо снова приостанавливать действие лимита госдолга, либо повышать его до определённого уровня.

2 августа, 07:57
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В США начал действовать лимит государственного долга, который был приостановлен конгрессом в 2019 году. Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что потолок госдолга был временно зафиксирован на уровне 22 триллионов долларов плюс накопленная задолженность с августа 2019 года. Таким образом, по данным издания, на сегодняшний день совокупная задолженность Штатов достигла 28,5 триллиона долларов.

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Получается, в том случае, если Конгресс США не приостановит действие лимита или не увеличит его, то Министерству финансов США придётся идти на "чрезвычайные меры". По мнению экспертов, сейчас Минфин может рассчитывать только на остатки на счетах государства (450 миллиардов долларов) и на поступление доходов за вычетом планируемых расходов бюджета. В противном случае уже в октябре или ноябре США окажутся на пороге дефолта.

Текущие долговые проблемы США являются результатом кризиса 2007–2008 годов. С того времени стране несколько раз пришлось повысить потолок госдолга. Каждый раз из-за этого возникают политические баталии между демократами и республиканцами.

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А ранее были названы страны с самым большим госдолгом. Показатель совокупного государственного долга к ВВП в целом по миру по итогам прошлого года составил 105%.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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