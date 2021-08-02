В Стамбуле пятые сутки ищут загадочно пропавшего россиянина

В Стамбуле загадочно исчез молодой россиянин. Видео © kp.ru

В Стамбуле пятый день ищут пропавшего 20-летнего россиянина Макара Рагина из Санкт-Петербурга. Молодой человек последнее время жил в Вильнюсе, где учился на третьем курсе факультета информатики Польско-японской академии компьютерных наук. В Турцию он поехал на отдых, прибыл на курорт в ночь с 15 на 16 июля. А 28 июля, в день перед вылетом, Макар не вернулся в гостиницу. Об этом сообщает сайт kp.ru.

По словам отца пропавшего студента, Фёдора Рагина, молодой человек планировал посещать музеи и исторические объекты Стамбула. Он жил в отеле Coskun House, Soguk Ce me Sokak, а вечером 29 июля должен был вылететь в Вильнюс. Утром 28 июля Макар ушёл из гостиницы и не вернулся. В этот день он планировал отправиться на Принцевы острова.

Родители пропавшего молодого человека уже прибыли в Турцию для поисков сына. Как уточнил отец студента, следователя по делу назначили только вечером 1 августа. По мнению Рагина, Макар мог попасть под облаву мигрантов, которая проходила в городе 28 июля. И, вероятно, пока не все задержанные в результате операции были опрошены и попали в систему, отметил мужчина.

"Если нет, пойдём со следователем к прокурору за санкцией на биллинг симки, HES-кода (в Турции туристам присваивают, он контролируется при многих покупках, перемещениях на общественном транспорте и так далее), уличных камер, банковских трансакций. Дело идёт медленно и туго, хотя мы стараемся поднять на уши полмира через медиа", — рассказал Рагин.

Перед исчезновением студент попал на видео. На записи с камеры наблюдения видно, как парень, одетый в светлые шорты, тёмную футболку, очки и тёмную кепку, выходит из здания и идёт по улице.