Мантуров рассказал, откуда взялось название Checkmate для истребителя Су-75
Глава Минпромторга выразил уверенность, что новый самолёт будет востребован на рынке, так как он значительно дешевле зарубежных аналогов.
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Истребитель пятого поколения Checkmate получил такое название от инженеров. Об этом рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью телеканалу РБК.
"Дело в том, что это рабочее название. Мы, конечно же, придём в итоге к номенклатуре традиционной, к которой мы привыкли. Скорее всего, это Су-75. То есть если база берется от Су-57, то вариант Су-75", — рассказал министр.
Мантуров выразил уверенность, что новый истребитель будет востребован на рынке, так как значительно дешевле зарубежных аналогов. При этом отечественная разработка не уступает им по авиационным средствам поражения и другим тактико-техническим характеристикам.
Российский истребитель пятого поколения Checkmate, который 20 июля был представлен на авиасалоне МАКС-2021, — это лёгкий однодвигательный самолёт, аналогов которому в России до сих пор не было. Он сочетает в себе инновационные решения и технологии, обладает малой заметностью и высокими лётно-техническими характеристиками. Испытания истребителя должны завершиться в 2027 году. Как стало известно, стоимость новинки составит от 25 до 30 миллионов долларов.
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