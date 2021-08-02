Мантуров рассказал, откуда взялось название Checkmate для истребителя Су-75

Истребитель пятого поколения Checkmate получил такое название от инженеров. Об этом рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью телеканалу РБК.

"Дело в том, что это рабочее название. Мы, конечно же, придём в итоге к номенклатуре традиционной, к которой мы привыкли. Скорее всего, это Су-75. То есть если база берется от Су-57, то вариант Су-75", — рассказал министр.

Мантуров выразил уверенность, что новый истребитель будет востребован на рынке, так как значительно дешевле зарубежных аналогов. При этом отечественная разработка не уступает им по авиационным средствам поражения и другим тактико-техническим характеристикам.