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"Вплоть до анорексии": Врач объяснила, почему люди резко худеют после ковида

По словам специалиста, это происходит вне зависимости от возраста или пола. Вероятнее всего, здесь может прослеживаться связь с тяжестью течения и длительностью болезни.

2 августа, 09:07
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В начале пандемии коронавируса люди почти не худели от этого заболевания. Однако сейчас потерю веса фиксируют у 80% переболевших. Об этом рассказала глава отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова.

По её словам, такая картина складывается из-за появления новых штаммов CoViD-19 — в частности, речь идёт об индийском варианте "дельта". Как отметила медик, пациенты стали чаще жаловаться на диарею, обезвоживание и потерю аппетита.

"В трети случаев потеря аппетита и тошнота у переболевших ковидом приводили к анорексии. В результате, когда организм победил коронавирус, человек может потерять от пяти до 15% веса", — пояснила Омарова в интервью сайту kp.ru.

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Врач также подчеркнула, что похудение после ковида не зависит от возраста или пола. Специалист предположила, что, вероятнее всего, здесь может прослеживаться связь с тяжестью течения и длительностью болезни.

Чтобы быстро восстановиться, Омарова рекомендует соблюдать щадящую диету. По её словам, также в рацион необходимо добавить фрукты и овощи и не злоупотреблять солью и сахаром. Не стоит забывать и про витамины, отметила врач. В идеале следует употреблять витамины группы В, D, препараты с содержанием цинка, железа и селена. Кроме того, во время реабилитации нужно питаться продуктами, в которых содержится белок, посоветовала специалист.

"Большое значение для выздоровления играет также настрой на позитивные эмоции и полноценный сон. Во время сна вырабатывается мелатонин, который оказывает общеукрепляющее влияние на весь организм", — добавила Омарова.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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