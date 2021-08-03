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"Это их проблемы": Тренер сборной России по гимнастике возмутилась размещением флага ОКР ниже японского на награждении

Ангелина Мельникова и Маи Мураками показали одинаковый результат в вольных упражнениях.

3 августа, 09:05
<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко возмутилась решением организаторов Олимпиады в Токио повесить флаг ОКР ниже японского на церемонии награждения призёрок вольных упражнений. Об этом сообщает ТАСС.

Накануне россиянка Ангелина Мельникова и представительница Японии Маи Мураками показали одинаковый результат в вольных упражнениях. Обеим спортсменкам вручили бронзовые медали, но флаг ОКР на церемонии повесили ниже японского.

"Я очень возмущена после вчерашнего случая с флагами, когда знамя нашей команды повесили ниже японского. Почему сделали так? У Мураками и Мельниковой одинаковый результат, значит, я считаю, и флаги должны висеть на одном уровне", — отметила Родионенко.

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Организаторы объяснили, что у них не было технической возможности повесить флаги России и Японии на одном уровне. Родионенко этот ответ не устроил.

"Это их проблемы. Пусть тогда флаг хозяев Олимпиады вешают под нашим", резюмировала тренер.

Позднее вице-президент Международной федерации гимнастики (FIG) Василий Титов заявил, что флаги, согласно регламенту, были расположены вертикально в порядке алфавита.

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Золото в этом виде олимпийской программы завоевала американка Джейд Кэри, серебро у итальянки Ванессы Феррари.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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