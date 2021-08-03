"Это их проблемы": Тренер сборной России по гимнастике возмутилась размещением флага ОКР ниже японского на награждении
Ангелина Мельникова и Маи Мураками показали одинаковый результат в вольных упражнениях.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко возмутилась решением организаторов Олимпиады в Токио повесить флаг ОКР ниже японского на церемонии награждения призёрок вольных упражнений. Об этом сообщает ТАСС.
Накануне россиянка Ангелина Мельникова и представительница Японии Маи Мураками показали одинаковый результат в вольных упражнениях. Обеим спортсменкам вручили бронзовые медали, но флаг ОКР на церемонии повесили ниже японского.
"Я очень возмущена после вчерашнего случая с флагами, когда знамя нашей команды повесили ниже японского. Почему сделали так? У Мураками и Мельниковой одинаковый результат, значит, я считаю, и флаги должны висеть на одном уровне", — отметила Родионенко.
Организаторы объяснили, что у них не было технической возможности повесить флаги России и Японии на одном уровне. Родионенко этот ответ не устроил.
"Это их проблемы. Пусть тогда флаг хозяев Олимпиады вешают под нашим", — резюмировала тренер.
Позднее вице-президент Международной федерации гимнастики (FIG) Василий Титов заявил, что флаги, согласно регламенту, были расположены вертикально в порядке алфавита.
Золото в этом виде олимпийской программы завоевала американка Джейд Кэри, серебро у итальянки Ванессы Феррари.
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