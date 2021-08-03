Гимнаст Белявский занял пятое место в упражнении на брусьях на Олимпиаде в Токио
Ранее он в составе сборной России завоевал золото в командных соревнованиях.
Фото © Олимпийский комитет России
Российский гимнаст Давид Белявский занял пятое место в упражнении на параллельных брусьях на Олимпиаде в Токио. В финале он показал результат 15,200 балла.
Золотую медаль завоевал китаец Цзоу Цзинъюань, получивший от судей 16,233 балла. Вторым стал немец Лукас Даузер (15,700), третьим — Ферхат Арыджан из Турции (15,633).
Ранее на Олимпиаде в Токио Белявский в составе сборной России завоевал золото в командных соревнованиях. В упражнении на коне он занял четвёртое место.
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