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Гимнаст Белявский занял пятое место в упражнении на брусьях на Олимпиаде в Токио

Ранее он в составе сборной России завоевал золото в командных соревнованиях.

3 августа, 08:34
<p>Фото © Олимпийский комитет России</p>

Фото © Олимпийский комитет России

Российский гимнаст Давид Белявский занял пятое место в упражнении на параллельных брусьях на Олимпиаде в Токио. В финале он показал результат 15,200 балла.

Золотую медаль завоевал китаец Цзоу Цзинъюань, получивший от судей 16,233 балла. Вторым стал немец Лукас Даузер (15,700), третьим — Ферхат Арыджан из Турции (15,633).

Гид по Олимпиаде в Токио: Где и когда смотреть, за кого из наших болеть

Гид по Олимпиаде в Токио: Где и когда смотреть, за кого из наших болеть

Ранее на Олимпиаде в Токио Белявский в составе сборной России завоевал золото в командных соревнованиях. В упражнении на коне он занял четвёртое место.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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