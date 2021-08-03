Гимнаст Белявский занял пятое место в упражнении на брусьях на Олимпиаде в Токио

Российский гимнаст Давид Белявский занял пятое место в упражнении на параллельных брусьях на Олимпиаде в Токио. В финале он показал результат 15,200 балла.

Золотую медаль завоевал китаец Цзоу Цзинъюань, получивший от судей 16,233 балла. Вторым стал немец Лукас Даузер (15,700), третьим — Ферхат Арыджан из Турции (15,633).