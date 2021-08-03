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Грузинского легкоатлета Абрамяна отстранили от участия в Олимпиаде из-за допинга

В его организме обнаружили запрещённые вещества дегидрохлорметилтестостерона (туринабола), метандиенона и тамоксифена.

3 августа, 07:22
<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/p/BvxAiUmFlP_/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Instagram/benikabramyan</a></p>

Фото © Instagram/benikabramyan

Выступающего за Грузию легкоатлета Беника Абрамяна отстранили от участия в Олимпиаде в Токио из-за нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

В его допинг-пробе нашли следы запрещённых препаратов дегидрохлорметилтестостерона (туринабола), метандиенона и тамоксифена. Анализ был взят 31 июля в японской столице.

Абрамяна временно отстранили от участия в Олимпиаде. У него есть право оспорить это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

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36-летний спортсмен выступает в толкании ядра. Квалификация в этом виде программы начнётся на Играх сегодня. Медали будут разыграны в четверг, 5 августа.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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