Грузинского легкоатлета Абрамяна отстранили от участия в Олимпиаде из-за допинга

Выступающего за Грузию легкоатлета Беника Абрамяна отстранили от участия в Олимпиаде в Токио из-за нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

В его допинг-пробе нашли следы запрещённых препаратов дегидрохлорметилтестостерона (туринабола), метандиенона и тамоксифена. Анализ был взят 31 июля в японской столице.

Абрамяна временно отстранили от участия в Олимпиаде. У него есть право оспорить это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).