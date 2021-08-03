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Российский боксёр Гаджимагомедов гарантировал себе минимум серебро на Олимпиаде

В финале он встретится с тем, кто победит в поединке между кубинцем и бразильцем.

3 августа, 03:46
<p>Фото © ТАСС / AP</p>

Фото © ТАСС / AP

Российский боксёр Муслим Гаджимагомедов на Олимпиаде в Токио победил новозеландца Дэвида Ньику в полуфинальном поединке в весовой категории до 91 килограмма. Поединок завершился со счётом 4:1.

Таким образом, Гаджимагомедов вышел в финал и гарантировал себе как минимум олимпийское серебро. В финале он встретится с тем, кто победит в бою между бразильцем Абнером Тейшейрой и кубинцем Хулио Ла Крузом.

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Ранее сегодня на Олимпиаде в Токио российские волейболисты обыграли канадцев и вышли в полуфинал. Их следующий соперник определится по итогам матча между сборными Японии и Бразилии.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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