Российский боксёр Гаджимагомедов гарантировал себе минимум серебро на Олимпиаде

Российский боксёр Муслим Гаджимагомедов на Олимпиаде в Токио победил новозеландца Дэвида Ньику в полуфинальном поединке в весовой категории до 91 килограмма. Поединок завершился со счётом 4:1.

Таким образом, Гаджимагомедов вышел в финал и гарантировал себе как минимум олимпийское серебро. В финале он встретится с тем, кто победит в бою между бразильцем Абнером Тейшейрой и кубинцем Хулио Ла Крузом.