Медальные шансы в гимнастике и борьбе: Расписание 11-го дня Олимпиады в Токио
Во вторник, 3 августа, на Играх в японской столице определятся победители и призёры в 26 видах программы.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев, © ТАСС / imago images / Kadir Caliskan, © ТАСС / Сергей Бобылев
Олимпиада в Токио постепенно выходит на финишную прямую. Лайф отмечает основные события 11-го дня соревнований и рассказывает, за кого нам предстоит болеть.
04:50 (здесь и далее время московское). Лёгкая атлетика. Женщины. Прыжки в длину. Финал
В квалификации Дарья Клишина в двух первых попытках сделала заступ. Третий прыжок она не смогла выполнить, так как получила повреждение. 30-летняя спортсменка покинула стадион в инвалидном кресле. Обследование выявило у неё серьёзный разрыв мышцы, но операции не потребуется.
05:37. Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Байдарка-одиночка. 200 м. Финал
Распределению медалей будут предшествовать полуфинальные заезды. Из россиянок до этой стадии дошла только Светлана Черниговская. Наталья Подольская выбыла в четвертьфинале.
05:53. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Каноэ-двойка. 1000 м. Финал
Россияне Виктор Мелантьев и Владислав Чеботарь прекратили борьбу за медали на стадии четвертьфинала.
06:20. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Байдарка-одиночка. 1000 м. Финал
Россиянин Максим Спесивцев примет участие в полуфинальном заезде. Его соотечественник Роман Аношкин остановился на стадии четвертьфинала.
06:20. Лёгкая атлетика. Мужчины. 400 м с барьерами. Финал
Россияне в этом виде программы не участвовали. Безоговорочным фаворитом в финале будет рекордсмен мира норвежец Карстен Вархольм, победивший на ЧМ-2017 и ЧМ-2019.
06:33. Парусный спорт. Женщины. 49-й. Финальная гонка
Россияне в акватории Эносима соревноваться не будут. Гонка была перенесена с понедельника из-за сильного дождя.
06:46. Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Байдарка-двойка. 500 м. Финал
Россиянки Кира Степанова и Варвара Баранова успешно квалифицировались в полуфинал.
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07:05. Бокс. Женщины. До 57 кг. Финал
В решающем поединке на ринг выйдут японка Сена Ирие и представительница Филиппин Нести Петесио. Бронзу в этой категории уже взяли итальянка Ирма Теста и Кэррисс Артингстолл из Великобритании.
07:33. Парусный спорт. Мужчины. 49-й. Финальная гонка
В этой дисциплине парусного спорта россияне на Олимпиаде не представлены.
08:33. Парусный спорт. Мужчины. Финн. Финальная гонка
Россияне остались в этом виде программы без олимпийских лицензий.
09:00. Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин 3 м. Финал
В полуфинал с седьмым результатом вышел серебряный призёр Олимпиады-2012 в Лондоне Евгений Кузнецов. Его партнёр по синхронным прыжкам Никита Шлейхер на предварительной стадии показал только 24-й результат.
09:33. Парусный спорт. Микст. Накра 17. Финальная гонка
Россия в этих соревнованиях представлена не будет.
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11:00. Спортивная гимнастика. Мужчины. Параллельные брусья. Финал
В восьмёрку сильнейших на этом снаряде попал олимпийский чемпион в командных соревнованиях Давид Белявский. Правда, в квалификации россиянин уступил всем гимнастам, пробившимся в финал.
11:26. Велоспорт. Трек. Женщины. Командная гонка преследования. Финал
Сборная России в этой дисциплине на Олимпиаду в Токио не отобралась.
11:44. Велоспорт. Трек. Мужчины. Командный спринт. Финал
В составе российской команды выступят Иван Гладышев, Денис Дмитриев и Павел Якушевский. Самым титулованным из них является Дмитриев, на счету которого бронза Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро и золото ЧМ-2017.
11:50. Спортивная гимнастика. Женщины. Бревно. Финал
Олимпийская чемпионка в командном многоборье Владислава Уразова вышла в финал с восьмым результатом. Претендовать на награды ей будет сложно.
12:39. Спортивная гимнастика. Мужчины. Перекладина. Финал
За медали поборется россиянин Никита Нагорный. В Токио он уже выиграл золото в командных соревнованиях и бронзу в личном многоборье.
13:05. Бокс. Мужчины. До 69 кг. Финал
За золотую медаль в этой категории будут драться кубинец Роньель Иглесиас и Пэт Маккормак из Великобритании. Кроме того, в весе до 91 килограмма россиянин Муслим Гаджимагомедов встретится с Дэвидом Ньикой из Новой Зеландии. В категории до 57 килограммов ещё один представитель России Альберт Батыргазиев сразится за путёвку в финал с кубинцем Лазаро Альваресом. Наконец, в категории до 63 килограммов наш Габил Мамедов в четвертьфинале будет биться с американцем Кейшоном Дэвисом. В случае победы он гарантирует себе медаль — как минимум бронзовую.
13:20. Лёгкая атлетика. Мужчины. Прыжки с шестом. Финал
Нового мирового рекорда стоит ждать от шведа Армана Дюплантиса. В сентябре 2020 года он улучшил достижение великого Сергея Бубки, преодолев планку на высоте 6,16 метра. Нет сомнений, что скандинав может прыгнуть ещё выше.
13:50. Греко-римская борьба. Мужчины. До 77 кг. Финал
В решающей схватке сойдутся венгр Тамаш Лёринц и Акжол Махмудов из Киргизии. Россиянин Александр Чехиркин выбыл из борьбы на стадии четвертьфинала.
13:50. Тяжёлая атлетика. Мужчины. До 109 кг
На помост зала в Tokyo International Forum выйдет россиянин Тимур Наниев. Главным соперником двукратного призёра чемпионатов Европы будет Симон Мартиросян из Армении, побеждавший на ЧМ-2018 и ЧМ-2019.
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14:30. Греко-римская борьба. Мужчины. До 97 кг. Финал
В решающем поединке сойдутся действующий чемпион мира россиянин Муса Евлоев и победитель Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро Артур Алексанян из Армении. Исход поединка предсказать практически невозможно.
14:35. Лёгкая атлетика. Женщины. Метание молота. Финал
Рекордсменка мира и победительница двух последних чемпионатов планеты Анита Влодарчик из Польши не собирается никому уступать пальму первенства.
15:15. Вольная борьба. Женщины. До 68 кг. Финал
Золото разыграют американка Тамира Менса и Блессинг Оборудуду из Нигерии. Россиянка Ханум Велиева выбыла из борьбы на стадии четвертьфинала.
15:25. Лёгкая атлетика. Женщины. 800 м. Финал
19-летняя американка южносуданского происхождения Атинг Му является лидером сезона. Соперницам будет крайне тяжело её удержать.
15:50. Лёгкая атлетика. Женщины. 200 м. Финал
Ямайская бегунья Элейн Томпсон-Хира уже выиграла в Токио стометровку и теперь рассчитывает повторить свой успех пятилетней давности. Напомним, что на Играх в Рио-де-Жанейро она победила на обеих спринтерских дистанциях.
Игровые виды спорта и синхронное плавание
Наши синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко лидируют в квалификации. Во вторник они представят техническую программу. Медали будут разыграны в среду, 4 августа.
Российские волейболисты в четвертьфинале сыграют с Канадой. Начало игры — в 3 утра по московскому времени. Наши ватерполистки поборются за выход в полуфинал с командой Австралии. Начало — в 13:50 мск.
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