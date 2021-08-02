Олимпиада в Токио постепенно выходит на финишную прямую. Лайф отмечает основные события 11-го дня соревнований и рассказывает, за кого нам предстоит болеть.

04:50 (здесь и далее время московское). Лёгкая атлетика. Женщины. Прыжки в длину. Финал

В квалификации Дарья Клишина в двух первых попытках сделала заступ. Третий прыжок она не смогла выполнить, так как получила повреждение. 30-летняя спортсменка покинула стадион в инвалидном кресле. Обследование выявило у неё серьёзный разрыв мышцы, но операции не потребуется.

05:37. Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Байдарка-одиночка. 200 м. Финал

Распределению медалей будут предшествовать полуфинальные заезды. Из россиянок до этой стадии дошла только Светлана Черниговская. Наталья Подольская выбыла в четвертьфинале.

05:53. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Каноэ-двойка. 1000 м. Финал

Россияне Виктор Мелантьев и Владислав Чеботарь прекратили борьбу за медали на стадии четвертьфинала.

06:20. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Байдарка-одиночка. 1000 м. Финал

Россиянин Максим Спесивцев примет участие в полуфинальном заезде. Его соотечественник Роман Аношкин остановился на стадии четвертьфинала.

06:20. Лёгкая атлетика. Мужчины. 400 м с барьерами. Финал

Россияне в этом виде программы не участвовали. Безоговорочным фаворитом в финале будет рекордсмен мира норвежец Карстен Вархольм, победивший на ЧМ-2017 и ЧМ-2019.

06:33. Парусный спорт. Женщины. 49-й. Финальная гонка

Россияне в акватории Эносима соревноваться не будут. Гонка была перенесена с понедельника из-за сильного дождя.

06:46. Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Байдарка-двойка. 500 м. Финал

Россиянки Кира Степанова и Варвара Баранова успешно квалифицировались в полуфинал.

07:05. Бокс. Женщины. До 57 кг. Финал

В решающем поединке на ринг выйдут японка Сена Ирие и представительница Филиппин Нести Петесио. Бронзу в этой категории уже взяли итальянка Ирма Теста и Кэррисс Артингстолл из Великобритании.

07:33. Парусный спорт. Мужчины. 49-й. Финальная гонка

В этой дисциплине парусного спорта россияне на Олимпиаде не представлены.

08:33. Парусный спорт. Мужчины. Финн. Финальная гонка

Россияне остались в этом виде программы без олимпийских лицензий.

09:00. Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин 3 м. Финал

В полуфинал с седьмым результатом вышел серебряный призёр Олимпиады-2012 в Лондоне Евгений Кузнецов. Его партнёр по синхронным прыжкам Никита Шлейхер на предварительной стадии показал только 24-й результат.

09:33. Парусный спорт. Микст. Накра 17. Финальная гонка

Россия в этих соревнованиях представлена не будет.

11:00. Спортивная гимнастика. Мужчины. Параллельные брусья. Финал

В восьмёрку сильнейших на этом снаряде попал олимпийский чемпион в командных соревнованиях Давид Белявский. Правда, в квалификации россиянин уступил всем гимнастам, пробившимся в финал.

11:26. Велоспорт. Трек. Женщины. Командная гонка преследования. Финал

Сборная России в этой дисциплине на Олимпиаду в Токио не отобралась.

11:44. Велоспорт. Трек. Мужчины. Командный спринт. Финал

В составе российской команды выступят Иван Гладышев, Денис Дмитриев и Павел Якушевский. Самым титулованным из них является Дмитриев, на счету которого бронза Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро и золото ЧМ-2017.

11:50. Спортивная гимнастика. Женщины. Бревно. Финал

Олимпийская чемпионка в командном многоборье Владислава Уразова вышла в финал с восьмым результатом. Претендовать на награды ей будет сложно.

12:39. Спортивная гимнастика. Мужчины. Перекладина. Финал

За медали поборется россиянин Никита Нагорный. В Токио он уже выиграл золото в командных соревнованиях и бронзу в личном многоборье.

13:05. Бокс. Мужчины. До 69 кг. Финал

За золотую медаль в этой категории будут драться кубинец Роньель Иглесиас и Пэт Маккормак из Великобритании. Кроме того, в весе до 91 килограмма россиянин Муслим Гаджимагомедов встретится с Дэвидом Ньикой из Новой Зеландии. В категории до 57 килограммов ещё один представитель России Альберт Батыргазиев сразится за путёвку в финал с кубинцем Лазаро Альваресом. Наконец, в категории до 63 килограммов наш Габил Мамедов в четвертьфинале будет биться с американцем Кейшоном Дэвисом. В случае победы он гарантирует себе медаль — как минимум бронзовую.

13:20. Лёгкая атлетика. Мужчины. Прыжки с шестом. Финал

Нового мирового рекорда стоит ждать от шведа Армана Дюплантиса. В сентябре 2020 года он улучшил достижение великого Сергея Бубки, преодолев планку на высоте 6,16 метра. Нет сомнений, что скандинав может прыгнуть ещё выше.

13:50. Греко-римская борьба. Мужчины. До 77 кг. Финал

В решающей схватке сойдутся венгр Тамаш Лёринц и Акжол Махмудов из Киргизии. Россиянин Александр Чехиркин выбыл из борьбы на стадии четвертьфинала.

13:50. Тяжёлая атлетика. Мужчины. До 109 кг

На помост зала в Tokyo International Forum выйдет россиянин Тимур Наниев. Главным соперником двукратного призёра чемпионатов Европы будет Симон Мартиросян из Армении, побеждавший на ЧМ-2018 и ЧМ-2019.

14:30. Греко-римская борьба. Мужчины. До 97 кг. Финал

В решающем поединке сойдутся действующий чемпион мира россиянин Муса Евлоев и победитель Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро Артур Алексанян из Армении. Исход поединка предсказать практически невозможно.

14:35. Лёгкая атлетика. Женщины. Метание молота. Финал

Рекордсменка мира и победительница двух последних чемпионатов планеты Анита Влодарчик из Польши не собирается никому уступать пальму первенства.

15:15. Вольная борьба. Женщины. До 68 кг. Финал

Золото разыграют американка Тамира Менса и Блессинг Оборудуду из Нигерии. Россиянка Ханум Велиева выбыла из борьбы на стадии четвертьфинала.

15:25. Лёгкая атлетика. Женщины. 800 м. Финал

19-летняя американка южносуданского происхождения Атинг Му является лидером сезона. Соперницам будет крайне тяжело её удержать.

15:50. Лёгкая атлетика. Женщины. 200 м. Финал

Ямайская бегунья Элейн Томпсон-Хира уже выиграла в Токио стометровку и теперь рассчитывает повторить свой успех пятилетней давности. Напомним, что на Играх в Рио-де-Жанейро она победила на обеих спринтерских дистанциях.

Игровые виды спорта и синхронное плавание

Наши синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко лидируют в квалификации. Во вторник они представят техническую программу. Медали будут разыграны в среду, 4 августа.