Легкоатлеты из Катара и Италии растрогали болельщиков, но возмутили профессионалов

Катарец Мутаз Баршим и итальянец Джанмарко Тамбери на Олимпиаде в Токио преодолели планку на высоте 2,37 метра, использовав одинаковое количество попыток. Посовещавшись, соперники договорились не соревноваться между собой и получить две золотые медали. Момент, на котором Баршим и Тамбери ударили по рукам, называют самым трогательным за текущую Олимпиаду. Пользователи соцсетей не устают лайкать и пересылать друг другу вирусное видео, на котором, что называется, победила дружба. Однако профессионалы смотрят на эту ситуацию совершенно иначе.

К примеру, олимпийский чемпион 2000 года в прыжках в высоту Сергей Клюгин шокирован решением судей не проводить перепрыжку между двумя претендентами на медаль.

"Для меня сегодняшнее распределение олимпийского золота в мужских прыжках в высоту стало шоком. Я никогда ранее ничего про такое не слышал. На коммерческих турнирах уровня Бриллиантовой лиги такие случаи были, но чтобы этим заканчивались соревнования на чемпионатах Европы, мира и Олимпийских играх, я такого не припоминаю", — приводит ТАСС слова атлета.

С ним согласна и двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева. Она отметила, что раньше всегда начинали ставить планку ниже на шаг в случае одинаковых результатов у спортсменов, а победа должна присуждаться тому, кто первый сможет взять высоту.

Что касается российского участника соревнований в этой дисциплине Михаила Акименко, он показал лишь шестой результат. Но решение разделить золотые медали между Баршимом и Тамбери он тоже назвал нечестным и несправедливым.

"Они должны были перепрыгивать. Но флаг им в руки, если так решили. Надо бороться до последнего, это же Олимпиада", — приводит слова спортсмена РИА "Новости".