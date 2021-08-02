Легкоатлеты из Катара и Италии растрогали болельщиков, но возмутили профессионалов
Олимпийцы показали одинаковый результат в прыжках в высоту и договорились разделить золото на двоих. Пользователи соцсетей пищат от восторга, пересматривая это видео, но понравилось оно не всем.
Кадр из видео © Twitter/ Stories from the Sea
Катарец Мутаз Баршим и итальянец Джанмарко Тамбери на Олимпиаде в Токио преодолели планку на высоте 2,37 метра, использовав одинаковое количество попыток. Посовещавшись, соперники договорились не соревноваться между собой и получить две золотые медали. Момент, на котором Баршим и Тамбери ударили по рукам, называют самым трогательным за текущую Олимпиаду. Пользователи соцсетей не устают лайкать и пересылать друг другу вирусное видео, на котором, что называется, победила дружба. Однако профессионалы смотрят на эту ситуацию совершенно иначе.
This is what the #Olympics is all about. #Athletics #highjump #Barshim #Tamberi 🇶🇦🇮🇹🥇🥇 #Tokyo2020 #olympicspirit pic.twitter.com/kr1VbUuAfz— Stories from the sea (@DesiCommsMan) August 1, 2021
К примеру, олимпийский чемпион 2000 года в прыжках в высоту Сергей Клюгин шокирован решением судей не проводить перепрыжку между двумя претендентами на медаль.
"Для меня сегодняшнее распределение олимпийского золота в мужских прыжках в высоту стало шоком. Я никогда ранее ничего про такое не слышал. На коммерческих турнирах уровня Бриллиантовой лиги такие случаи были, но чтобы этим заканчивались соревнования на чемпионатах Европы, мира и Олимпийских играх, я такого не припоминаю", — приводит ТАСС слова атлета.
С ним согласна и двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева. Она отметила, что раньше всегда начинали ставить планку ниже на шаг в случае одинаковых результатов у спортсменов, а победа должна присуждаться тому, кто первый сможет взять высоту.
Что касается российского участника соревнований в этой дисциплине Михаила Акименко, он показал лишь шестой результат. Но решение разделить золотые медали между Баршимом и Тамбери он тоже назвал нечестным и несправедливым.
"Они должны были перепрыгивать. Но флаг им в руки, если так решили. Надо бороться до последнего, это же Олимпиада", — приводит слова спортсмена РИА "Новости".
Напомним, что ещё одна спорная ситуация сложилась сегодня на соревнованиях у гимнастов. Россиянин Денис Аблязин был одним из главных фаворитов в опорном прыжке. Свою программу он исполнил максимально уверенно, без каких-либо фатальных ошибок и набрал столько же, сколько и победитель — кореец Син Джэ Хван, но из-за меньшей сложности он остался лишь на второй строчке. Удивительно и то, что Джэ Хван серьёзно ошибся при приземлении во время первого прыжка, но всё равно взял золото.
Комментариев: 0