Скончался старейший российский кинематографист Геннадий Гуревич

Скончался член Союза кинематографистов России, продюсер Геннадий Гуревич. Об этом сообщается на сайте союза.

"31 июля 2021 года на 82-м году ушёл из жизни Геннадий Павлович Гуревич — член Союза кинематографистов России и Национальной академии кинематографических искусств и наук, продюсер, старейший кинематографист", — говорится в релизе.

В союзе также выразили соболезнования в связи со смертью Гуревича. Причины его кончины не уточняются. Также не сообщаются место и дата прощания.

Гуревич был членом правления Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России. На его счету документальные, исторические, биографические и художественные киноработы, среди которых в том числе "Андреевский флаг", "Таня" и "Солдаты мира". В 2020 году Гуревич получил приз Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса "За многолетний труд в российской киноиндустрии".