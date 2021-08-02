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Скончался старейший российский кинематографист Геннадий Гуревич

Причины смерти деятеля искусств не сообщаются. Он ушёл из жизни 31 июля в возрасте 81 года.

2 августа, 15:53
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<p>Геннадий Гуревич. Фото © ТАСС / Метцель Михаил</p>

Геннадий Гуревич. Фото © ТАСС / Метцель Михаил

Скончался член Союза кинематографистов России, продюсер Геннадий Гуревич. Об этом сообщается на сайте союза.

"31 июля 2021 года на 82-м году ушёл из жизни Геннадий Павлович Гуревич — член Союза кинематографистов России и Национальной академии кинематографических искусств и наук, продюсер, старейший кинематографист", — говорится в релизе.

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В союзе также выразили соболезнования в связи со смертью Гуревича. Причины его кончины не уточняются. Также не сообщаются место и дата прощания.

Гуревич был членом правления Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России. На его счету документальные, исторические, биографические и художественные киноработы, среди которых в том числе "Андреевский флаг", "Таня" и "Солдаты мира". В 2020 году Гуревич получил приз Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса "За многолетний труд в российской киноиндустрии".

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Ранее Лайф рассказывал, что известный советский актёр Анатолий Рудаков умер от коронавируса. Артист был госпитализирован незадолго до своего дня рождения. 24 июля ему исполнился 71 год.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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