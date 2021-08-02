Скончался старейший российский кинематографист Геннадий Гуревич
Причины смерти деятеля искусств не сообщаются. Он ушёл из жизни 31 июля в возрасте 81 года.
Геннадий Гуревич. Фото © ТАСС / Метцель Михаил
Скончался член Союза кинематографистов России, продюсер Геннадий Гуревич. Об этом сообщается на сайте союза.
"31 июля 2021 года на 82-м году ушёл из жизни Геннадий Павлович Гуревич — член Союза кинематографистов России и Национальной академии кинематографических искусств и наук, продюсер, старейший кинематографист", — говорится в релизе.
В союзе также выразили соболезнования в связи со смертью Гуревича. Причины его кончины не уточняются. Также не сообщаются место и дата прощания.
Гуревич был членом правления Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России. На его счету документальные, исторические, биографические и художественные киноработы, среди которых в том числе "Андреевский флаг", "Таня" и "Солдаты мира". В 2020 году Гуревич получил приз Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса "За многолетний труд в российской киноиндустрии".
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