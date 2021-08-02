Актёр из сериала "Дикий ангел" Джино Ренни умер от коронавируса

В Аргентине на 79-м году жизни умер актёр Джино Ренни, известный по роли садовника Рамона в культовом сериале "Дикий ангел". Как сообщает телеканал TN, причиной смерти артиста стал коронавирус.

Отмечается, что Ренни попал в больницу с ковидом прямо в день рождения, 7 июня. Причём за несколько дней до этого актёр вакцинировался, но, видимо, антитела ещё не успели выработаться. По данным телеканала, заболевание у артиста протекало в довольно тяжёлой форме. К сожалению, медикам так и не удалось стабилизировать его состояние. В минувшее воскресенье, 1 августа, Джино Ренни не стало.

Ренни родился в Италии в 1943 году, когда ему исполнилось четыре года, семья перебралась в Аргентину. За годы творческой карьеры артист сыграл десятки ярких ролей в сериалах. Помимо "Дикого ангела" он также снимался в "Чёрной жемчужине", "В ритме танго", "Цыганке", "Качорре" и многих других.