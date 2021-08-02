В Минпромторге развеяли опасения об опустении полок в магазинах
Денис Мантуров отметил, что в ведомстве всегда находили оптимальные решения в подобных ситуациях, сейчас, как и прежде, никто не допустит дефицита продуктов.
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На сегодняшний день не существует предпосылок для появления пустых полок в российских магазинах из-за законопроекта Минприроды РФ о новых требованиях к утилизации товаров и упаковки, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью РБК-ТВ.
"Я думаю, что мы не должны доводить до ситуации, чтобы были пустые полки. Понятно, что это с неким сарказмом сказано, потому что никто не допустит такого, да и предпосылок для этого на сегодняшний день нет", — сказал Мантуров.
По его словам, сотрудники министерства всегда находят оптимальные компромиссные решения с коллегами из других ведомств. А чтобы отсутствовал риск дефицита, важно, чтобы власти проводили консультации с бизнесом. Министр привёл в пример решения по маркировке продукции.
"Чтобы внедрить маркировку на какую-то номенклатуру, мы сначала проводим консультации отраслевые, межотраслевые, между органами исполнительной власти, законодательной власти. После этого запускаем пилот", — отметил глава Минпромторга.
По словам Мантурова, только после того, как пилот показал свою эффективность, что может занять и год, и иногда больше, принимается решение об обязательной маркировке. Министр уверил, что данная практика будет действовать и в отношении требований к утилизации товаров и упаковки.
Ранее ретейлеры предупредили россиян о риске пустых полок в магазинах из-за мусорной реформы. В самом Минприроды призвали не пугать граждан дефицитом товаров. Как отметили в ведомстве, вот уже более четырёх лет действует ответственность производителей за утилизацию товаров и упаковки. Заявления о неких рисках похожи на манипуляции.
Также управляющий партнёр Agro and Food Communications Илья Березнюк в беседе с Лайфом объяснил, что в ближайшем будущем опустение полок не ожидается, поскольку этого не допустят правительственные институты.
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