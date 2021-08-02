В Минпромторге развеяли опасения об опустении полок в магазинах

На сегодняшний день не существует предпосылок для появления пустых полок в российских магазинах из-за законопроекта Минприроды РФ о новых требованиях к утилизации товаров и упаковки, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью РБК-ТВ.

"Я думаю, что мы не должны доводить до ситуации, чтобы были пустые полки. Понятно, что это с неким сарказмом сказано, потому что никто не допустит такого, да и предпосылок для этого на сегодняшний день нет", — сказал Мантуров.

По его словам, сотрудники министерства всегда находят оптимальные компромиссные решения с коллегами из других ведомств. А чтобы отсутствовал риск дефицита, важно, чтобы власти проводили консультации с бизнесом. Министр привёл в пример решения по маркировке продукции.

"Чтобы внедрить маркировку на какую-то номенклатуру, мы сначала проводим консультации отраслевые, межотраслевые, между органами исполнительной власти, законодательной власти. После этого запускаем пилот", — отметил глава Минпромторга.

По словам Мантурова, только после того, как пилот показал свою эффективность, что может занять и год, и иногда больше, принимается решение об обязательной маркировке. Министр уверил, что данная практика будет действовать и в отношении требований к утилизации товаров и упаковки.

Ранее ретейлеры предупредили россиян о риске пустых полок в магазинах из-за мусорной реформы. В самом Минприроды призвали не пугать граждан дефицитом товаров. Как отметили в ведомстве, вот уже более четырёх лет действует ответственность производителей за утилизацию товаров и упаковки. Заявления о неких рисках похожи на манипуляции.