Экс-президента Киргизии Акаева доставили в Бишкек на допрос

Бывшего президента Киргизии Аскара Акаева доставили на допрос в Бишкек. Об этом сообщает "АКИpress", ссылаясь на Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) республики.

"В результате принятых ГКНБ мер 2 августа 2021 года бывший президент Аскар Акаев был доставлен в Бишкек, после чего незамедлительно передан Межведомственной следственной группе", — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что в настоящее время Акаев находится в здании ГКНБ, где с ним проводятся следственные действия.

Напомним, ранее в Киргизии объявили в международный розыск по делу о предполагаемой коррупции двух бывших президентов республики Аскара Акаева и Курманбека Бакиева. Предполагаемое преступление связано с деятельностью золоторудного месторождения "Кумтор".