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Экс-президента Киргизии Акаева доставили в Бишкек на допрос

Ранее он был объявлен в международный розыск по обвинению в причастности к коррупции на золоторудном месторождении "Кумтор".

2 августа, 11:45

Аскар Акаев. Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

Бывшего президента Киргизии Аскара Акаева доставили на допрос в Бишкек. Об этом сообщает "АКИpress", ссылаясь на Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) республики.

"В результате принятых ГКНБ мер 2 августа 2021 года бывший президент Аскар Акаев был доставлен в Бишкек, после чего незамедлительно передан Межведомственной следственной группе", — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что в настоящее время Акаев находится в здании ГКНБ, где с ним проводятся следственные действия.

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Напомним, ранее в Киргизии объявили в международный розыск по делу о предполагаемой коррупции двух бывших президентов республики Аскара Акаева и Курманбека Бакиева. Предполагаемое преступление связано с деятельностью золоторудного месторождения "Кумтор".

Акаев возглавлял Киргизию с 1991 по 2005 год, он был отстранён от должности в результате "тюльпановой революции". После этого он переехал в Москву, где до последнего времени проживал.


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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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