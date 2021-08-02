Экс-президента Киргизии Акаева доставили в Бишкек на допрос
Ранее он был объявлен в международный розыск по обвинению в причастности к коррупции на золоторудном месторождении "Кумтор".
Аскар Акаев. Фото © ТАСС / Бобылев Сергей
Бывшего президента Киргизии Аскара Акаева доставили на допрос в Бишкек. Об этом сообщает "АКИpress", ссылаясь на Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) республики.
"В результате принятых ГКНБ мер 2 августа 2021 года бывший президент Аскар Акаев был доставлен в Бишкек, после чего незамедлительно передан Межведомственной следственной группе", — уточнили в ведомстве.
Отмечается, что в настоящее время Акаев находится в здании ГКНБ, где с ним проводятся следственные действия.
Напомним, ранее в Киргизии объявили в международный розыск по делу о предполагаемой коррупции двух бывших президентов республики Аскара Акаева и Курманбека Бакиева. Предполагаемое преступление связано с деятельностью золоторудного месторождения "Кумтор".
Акаев возглавлял Киргизию с 1991 по 2005 год, он был отстранён от должности в результате "тюльпановой революции". После этого он переехал в Москву, где до последнего времени проживал.
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