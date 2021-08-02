Украинец получил более трёх лет колонии за попытку вывоза из РФ компонентов ЗРК

Суд в Республике Марий Эл приговорил к трём годам и четырём месяцам колонии гражданина Украины, который пытался вывезти в Незалежную компоненты к зенитно-ракетному комплексу (ЗРК). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Решением Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл гражданин Украины признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 30, части 1 статьи 226.1 УК РФ (приготовление к контрабанде оборудования, которое может быть использовано при создании вооружений и военной техники), и приговорён к трём годам и четырём месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", — говорится в сообщении.

Отмечается, что украинца поймали с поличным. Он пытался контрабандой вывезти в Незалежную головки самонаведения зенитно-ракетного комплекса. Кроме того, в процессе предварительного следствия правоохранители обнаружили и изъяли документы, которые свидетельствуют о принадлежности гражданина к деятельности Службы безопасности Украины (СБУ).