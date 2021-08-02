40-летний житель Бийска (Алтайский край), подозреваемый в похищении школьницы, может находиться в Республике Алтай, так как он является травником и собирался ехать в соседний регион для сбора трав. Об этом Лайфу рассказал источник. Также, по его данным, ранее 40-летний Олег Л. был судим по статье о незаконном приобретении, хранении и изготовлении наркотиков.