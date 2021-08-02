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Травник, судимый за наркотики: Лайф узнал о подозреваемом в похищении школьницы на Алтае

40-летнего Олега Л. до сих пор не нашли, правоохранители расширили поиски и на соседний регион.

2 августа, 11:24
<p>Подозреваемый в похищении девочки. Фото © VK / <a href="https://vk.com/incident_22" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Инцидент Бийск</a></p>

Подозреваемый в похищении девочки. Фото © VK / Инцидент Бийск

40-летний житель Бийска (Алтайский край), подозреваемый в похищении школьницы, может находиться в Республике Алтай, так как он является травником и собирался ехать в соседний регион для сбора трав. Об этом Лайфу рассказал источник. Также, по его данным, ранее 40-летний Олег Л. был судим по статье о незаконном приобретении, хранении и изготовлении наркотиков.

Источник рассказал, что выйти на подозреваемого помогли очевидцы: они видели пропавшую девочку рядом с мотоблоком, который принадлежит мужчине.

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Напомним, 31 июля в городе Бийске пропала 12-летняя девочка, спустя два дня она сама вернулась домой. Оказалось, что всё это время школьницу удерживал в подвале 40-летний местный житель. Следователи возбудили уголовное дело, похитителя сейчас ищут.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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