Травник, судимый за наркотики: Лайф узнал о подозреваемом в похищении школьницы на Алтае
40-летнего Олега Л. до сих пор не нашли, правоохранители расширили поиски и на соседний регион.
Подозреваемый в похищении девочки. Фото © VK / Инцидент Бийск
40-летний житель Бийска (Алтайский край), подозреваемый в похищении школьницы, может находиться в Республике Алтай, так как он является травником и собирался ехать в соседний регион для сбора трав. Об этом Лайфу рассказал источник. Также, по его данным, ранее 40-летний Олег Л. был судим по статье о незаконном приобретении, хранении и изготовлении наркотиков.
Источник рассказал, что выйти на подозреваемого помогли очевидцы: они видели пропавшую девочку рядом с мотоблоком, который принадлежит мужчине.
Напомним, 31 июля в городе Бийске пропала 12-летняя девочка, спустя два дня она сама вернулась домой. Оказалось, что всё это время школьницу удерживал в подвале 40-летний местный житель. Следователи возбудили уголовное дело, похитителя сейчас ищут.
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