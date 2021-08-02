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Белорусская бегунья Тимановская получила гуманитарную визу Польши

Ранее Олимпийский комитет Белоруссии отстранил её от участия в Играх.

2 августа, 11:24
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CD0w3yTHNYR/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kristi_timanovskaya</a></p>

Фото © Instagram / kristi_timanovskaya

Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская получила гуманитарную визу его страны. Об этом дипломат написал в своём твиттере.

"Белорусская спортсменка Кристина Тимановская находится в прямом контакте с польскими дипломатами в Токио. Она получила гуманитарную визу. Польша сделает всё возможное, чтобы помочь ей продолжить спортивную карьеру", заявил Пшидач.

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В понедельник член оппозиционного Народного антикризисного управления (НАУ), бывший генеральный секретарь Олимпийского комитета Белоруссии Анатолий Котов рассказал, что Тимановская на этой неделе прибудет в Польшу.

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Ранее Лайф сообщал, что тренерский штаб сборной Белоруссии по лёгкой атлетике на Олимпиаде в Токио принял решение отправить Тимановскую домой. Спортсменка перед этим возмутилась, что её вынуждают бежать эстафету 4x400 метров, в то время как она должна была принять участие лишь в забеге на 200 метров.

Тимановская отказалась возвращаться в Белоруссию и заявила о возможности запроса политического убежища за рубежом. Свои визы ей предложили Чехия и Германия. Ночь легкоатлетка провела в отеле аэропорта.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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