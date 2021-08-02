Белорусская бегунья Тимановская получила гуманитарную визу Польши

Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская получила гуманитарную визу его страны. Об этом дипломат написал в своём твиттере.

"Белорусская спортсменка Кристина Тимановская находится в прямом контакте с польскими дипломатами в Токио. Она получила гуманитарную визу. Польша сделает всё возможное, чтобы помочь ей продолжить спортивную карьеру", — заявил Пшидач.

В понедельник член оппозиционного Народного антикризисного управления (НАУ), бывший генеральный секретарь Олимпийского комитета Белоруссии Анатолий Котов рассказал, что Тимановская на этой неделе прибудет в Польшу.

Ранее Лайф сообщал, что тренерский штаб сборной Белоруссии по лёгкой атлетике на Олимпиаде в Токио принял решение отправить Тимановскую домой. Спортсменка перед этим возмутилась, что её вынуждают бежать эстафету 4x400 метров, в то время как она должна была принять участие лишь в забеге на 200 метров.