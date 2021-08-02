Борец греко-римского стиля Емелин завоевал бронзу на Олимпиаде в Токио

Российский борец греко-римского стиля Сергей Емелин завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио в весовой категории до 60 кг.

В схватке за третье место он одолел представителя Молдавии Виктора Чобану. Поединок завершился со счётом 12:1 в пользу нашего спортсмена.

Накануне Емелин проиграл в четвертьфинале кубинцу Луису Орте. Уже в понедельник он в утешительном раунде одолел представителя США Ильдара Хафизова и завоевал право побороться за бронзу.