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Борец греко-римского стиля Емелин завоевал бронзу на Олимпиаде в Токио

Медаль стала для сборной России 49-й на Играх в японской столице.

2 августа, 10:55
<p>Фото © ТАСС / Станислав Красильников</p>

Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Российский борец греко-римского стиля Сергей Емелин завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио в весовой категории до 60 кг.

В схватке за третье место он одолел представителя Молдавии Виктора Чобану. Поединок завершился со счётом 12:1 в пользу нашего спортсмена.

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Накануне Емелин проиграл в четвертьфинале кубинцу Луису Орте. Уже в понедельник он в утешительном раунде одолел представителя США Ильдара Хафизова и завоевал право побороться за бронзу.

Всего сборная России завоевала на Олимпиаде в Токио уже 49 медалей (12 золотых, 21 серебряную и 16 бронзовых). В общекомандном зачёте наши спортсмены занимают пятую позицию, впереди — Китай, США, Япония и Австралия.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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