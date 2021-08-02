Борец греко-римского стиля Емелин завоевал бронзу на Олимпиаде в Токио
Медаль стала для сборной России 49-й на Играх в японской столице.
Фото © ТАСС / Станислав Красильников
Российский борец греко-римского стиля Сергей Емелин завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио в весовой категории до 60 кг.
В схватке за третье место он одолел представителя Молдавии Виктора Чобану. Поединок завершился со счётом 12:1 в пользу нашего спортсмена.
Накануне Емелин проиграл в четвертьфинале кубинцу Луису Орте. Уже в понедельник он в утешительном раунде одолел представителя США Ильдара Хафизова и завоевал право побороться за бронзу.
Всего сборная России завоевала на Олимпиаде в Токио уже 49 медалей (12 золотых, 21 серебряную и 16 бронзовых). В общекомандном зачёте наши спортсмены занимают пятую позицию, впереди — Китай, США, Япония и Австралия.
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