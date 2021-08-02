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Турецкая волейболистка потеряла несколько зубов в матче со сборной России на Олимпиаде

Медицинскую помощь разбившей лицо в кровь спортсменке оказали прямо на площадке.

2 августа, 10:03
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Кадр из трансляции © "Матч ТВ"

Волейболистка сборной Турции Чансу Озбай в концовке матча заключительного тура групповой стадии Олимпиады против команды России повредила лицо.

Она столкнулась головой с партнёршей по сборной и потеряла несколько зубов. Медицинскую помощь волейболистке оказали прямо на площадке.

Видео © "Матч ТВ"

Встреча завершилась поражением сборной России в пяти партиях — 2-3 (25:21, 23:25, 23:25, 25:15, 10:15).

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В результате сборная Турции заняла в группе третье место, россиянки стали четвёртыми. В среду, 4 августа, наша команда встретится в четвертьфинале с Бразилией.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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