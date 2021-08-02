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Гимнастка Мельникова завоевала бронзовую медаль Олимпиады в Токио

Спортсменка из Воронежа взяла третью награду на этих Играх. До этого у неё были золото и бронза в командном и личном многоборьях.

2 августа, 09:39
<p>Фото © Stringer –/ Anadolu Agency via Getty Images</p>

Фото © Stringer –/ Anadolu Agency via Getty Images

Российская гимнастка Ангелина Мельникова завоевала бронзовую медаль в вольных упражнениях.

За свою программу она получила 14,166 балла и поделила третье место с представительницей Японии Маи Маруками. Золото завоевала американка Джэйд Кэри, серебро у итальянки Ванессы Феррари.

Таким образом, Мельникова взяла третью медаль на этих Играх. До этого у неё были золото командного многоборья и бронза лично. Всего же у сборной России на Олимпиаде теперь в активе 47 медалей.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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