Гимнастка Мельникова завоевала бронзовую медаль Олимпиады в Токио
Спортсменка из Воронежа взяла третью награду на этих Играх. До этого у неё были золото и бронза в командном и личном многоборьях.
Фото © Stringer –/ Anadolu Agency via Getty Images
Российская гимнастка Ангелина Мельникова завоевала бронзовую медаль в вольных упражнениях.
За свою программу она получила 14,166 балла и поделила третье место с представительницей Японии Маи Маруками. Золото завоевала американка Джэйд Кэри, серебро у итальянки Ванессы Феррари.
Таким образом, Мельникова взяла третью медаль на этих Играх. До этого у неё были золото командного многоборья и бронза лично. Всего же у сборной России на Олимпиаде теперь в активе 47 медалей.
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