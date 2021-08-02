Гимнастка Мельникова завоевала бронзовую медаль Олимпиады в Токио

За свою программу она получила 14,166 балла и поделила третье место с представительницей Японии Маи Маруками. Золото завоевала американка Джэйд Кэри, серебро у итальянки Ванессы Феррари.

Таким образом, Мельникова взяла третью медаль на этих Играх. До этого у неё были золото командного многоборья и бронза лично. Всего же у сборной России на Олимпиаде теперь в активе 47 медалей.